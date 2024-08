Messi empezó a correr tras la lesión en Estados Unidos: el video

image.png

Buenas noticias: Lionel Messi volvió a los entrenamientos

Es que durante el entrenamiento matutino del miércoles sucedió que, a poco más de un mes y medio de su dura lesión que preocupó a todo el mundo, La Pulga volvió a entrenarse en Inter Miami y acelera su regreso a las canchas.

El capitán Albiceleste y de Las Garzas se calzó los botines y salió a realizar la práctica, primero diferenciado con el preparador físico, pero posteriormente se sumó a los ejercicios bajo las órdenes de Gerardo Martino con la mente puesta en la vuelta a la competencia oficial de cara a la última etapa de la fase regular de la Major League Soccer.

En un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales se lo ve al rosarino en una de las canchas de entrenamiento realizando diferentes tipos de trabajos físicos en principio, y luego se lo ve calzándose una de las musculosas para sumarse a la práctica táctica.

La imagen del tobillo de Leo inflamado y su llanto en el banco de suplentes durante el último partido de la Scaloneta quedó atrás y falta cada vez menos para volverlo a ver dentro de un terreno de juego, aunque la Selección Argentina deberá esperar: no fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Qué dijo el Tata Martino sobre la lesión de Messi?

En la previa al partido que el Inter le ganó a Cincinatti, el director técnico del equipo, Gerardo Martino, explicó en la conferencia de prensa que sirvió como antesala al partido. Allí, el entrenador rosarino dijo en primer lugar ante la consulta por el astro argentino: “Los tiempos, maso menos, están. No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale al campo y está trabajando con los preparadores físicos”.

“Va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina, porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien. No hay una fecha estimativa", completó el ex DT de Newell’s, la Selección Argentina, entre otros.