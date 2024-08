La postura de el Tata Martino ante la recuperación de Lionel Messi en los Estados Unidos

Desde la final de la Copa América 2024 de Estados Unidos donde la Selección Argentina se erigió como la bicampeona es que Lionel Messi no puede recuperarse de la lesión que sufrió en su tobillo derecho, y aún no ha podido sumarse a su equipo, el Inter Miami de cara a la Major League Soccer y los respectivos torneos norteamericanos.

En la previa al partido, una de las grandes incógnitas reside en el regreso de Lionel Andrés Messi a los campos de juego. La preocupación existe, desde la afición, que desea contar con su máxima figura, y dentro del cuerpo técnico de Gerardo Martino, que ha tenido que arreglárselas para intentar disimular la ausencia tan importante del astro argentino.

En la conferencia de prensa que sirvió como antesala al partido, el entrenador rosarino dijo en primer lugar ante la consulta por el astro argentino: “Los tiempos, maso menos, están. No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale al campo y está trabajando con los preparadores físicos”.

“Va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina, porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien. No hay una fecha estimativa", completó el ex DT de Newell’s, la Selección Argentina, entre otros.

Recordemos que el equipo del argentino recibirá a los de Ohio el próximo sábado 24 desde las 20:30 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami, y luego se le viene una seguidilla de partidos importantes en la liga norteamericana.

La tarde que pasó Lionel Messi con su familia en su receso

Lionel Messi y su familia suelen elegir las estaciones de verano y las playas para disfrutar las vacaciones, y es por eso que en el verano del hemisferio norte no fue la excepción y así lo mostró Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram al compartir imágenes de cómo son sus días junto a su esposo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, a bordo de un yate con una increíble vista al mar.

Luego de conseguir el bicampeonato en la Copa América con la Selección Argentina, Messi se tuvo que alejar de las canchas al tener una lesión ligamentaria en el tobillo derecho, justamente en la final de esta competencia. Desde entonces, el jugador del Inter Miami debe cuidar su salud, con reposo deportivo, por lo tanto, decidieron aprovechar los días en familia.

Presuntamente, en esta ocasión, no realizaron un viaje de larga distancia, sino que se quedaron en Miami para vivir aventuras en el mar de La Florida. Mediante su cuenta de Instagram, la esposa del 10 compartió una serie de imágenes en la que se muestra al clan familiar a bordo de un yate.