La terrible calentura de Medvedev, los insultos a un fotógrafo y su eliminación del US Open

El ruso quedó eliminado en la primera ronda del último Grand Slam del año en medio de un escándalo.

Insólito e inesperado. Daniil Medvedev protagonizó un hecho violento en el comienzo del cuadro principal del US Open . El ruso perdió con el francés Bonzi en la primera ronda del certamen que se juega sobre cemento, pero lo ocurrido es noticia porque excede lo deportivo.

Medvedev se enojó con un fotógrafo , le hizo gestos obscenos y le pidió al juez de silla que lo echara del estadio.

El malestar del ruso fue porque el reportero gráfico se metió en la cancha en el medio del partido para salir caminando del recinto.

La calentura por el resultado adverso y la imprudencia del fotógrafo derivaron en la protesta airada del ex número uno del mundo. El partido estuvo parado por más de siete minutos y los gestos obscenos del jugador en cuestión recorrieron el planeta a través de las redes sociales.

El francés estaba a punto de ganar y esa situación derivó en la levantada de su rival, que conectó con un público que empezó a apoyarlo.

Sin embargo, Bonzi se impuso finalmente en cinco sets dejando afuera a quien ocupa el puesto 13 del ranking mundial.

Luego de estos hechos, la organización le retiró la credencial al fotógrafo para el resto del torneo.

Embed Aquí la película completa de uno de los mayores líos en la historia del US Open.



El fotógrafo que lía todo fue EXPULSADO del partido y su credencial ha sido retirada.



Bonzi casi pierde el partido y Medvedev explotó en el acto



Increíble. pic.twitter.com/W4Y8RB3o1U — José Morón (@jmgmoron) August 25, 2025

La cronología

Según el sitio "emol.com", el francés (51° del ranking ATP) iba 6-3, 7-5 y 5-4 con bola de partido cuando, al fallar el primer saque, un fotógrafo entró a la pista pensando que el duelo estaba por terminar. A causa de la interrupción, el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que Bonzi debía servir de nuevo un primer saque.

Esa decisión contrarió enormemente a Medvedev, campeón en Nueva York en 2021 y actual número 13 del mundo, que se encaró con Allensworth e incendió la grada con aspavientos.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", le dijo Medvedev a Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi: "Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora".

Después, gritó en medio de la pista: "¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?". Con esto, Medvedev se refería a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es "el peor juez de silla de la ATP".

El ambiente caldeado por Medvedev y los abucheos del público, que coreaba "segundo saque, segundo saque", provocaron una interrupción de cerca de seis minutos en el juego.

Cuando Bonzi finalmente pudo servir, perdió su bola de partido y también el juego. Luego también perdió el set en el 'tie-break' en medio de un ambiente muy hostil, que celebraba cada saque fallado o punto perdido por el francés. Medvedev, en total sintonía con la grada, a la que dedicaba gestos con las manos formando un corazón, se apuntó el cuarto set en blanco para igualar el partido.

El ruso abrió el quinto set con otro 'break', lo que auguraba una repetición del cuarto, pero Bonzi lo recuperó en el siguiente juego y luchó por el partido hasta llevárselo por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos.

Medvedev, descompuesto tras la derrota, destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin abandonar la pista.

"Nunca había vivido algo así. Quizá esperamos unos cinco minutos antes del punto de partido. Luego fue muy difícil jugar. Mucho ruido. Todo el tiempo, durante los puntos, entre los puntos", dijo Bonzi en declaraciones a pie de pista al terminar el partido. "Era un ambiente muy salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, seguir metido en el partido. No fue fácil. Al final dejé todo mi corazón en la pista", añadió.

Medvedev declaró en rueda de prensa que espera recibir una "fuerte multa" tras lo sucedido, aunque también aseguró que vivirlo fue "divertido": "La gente hizo lo que hizo sin mí, sin que yo se lo pidiera, y fue divertido de ver". "Estoy jugando mal y, en los momentos importantes, aún peor. Todo. Todo: servicio, devolución, volea, lo que sea. Solo necesito jugar mejor, y voy a intentar hacerlo el próximo año", reconoció el ruso.