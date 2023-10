La tremenda pelea de Oscar Ruggeri y Morena Beltrán por Valentín Barco

Emulando la jugada de Jefferson Soteldo jugando para Santos frente a Vasco da Gama, hecho que había ocurrido hace algunos días y que había generado polémica en Brasil, Valentín Barco no quiso ser menos y se animó a hacer la misma jugada con el partido 1 a 0 a su favor.

Valentín-Barco-Oscar-Ruggeri-Morena-Beltrán.mp4

“A mí me parece que Cavani ocupe ese rol de líder y de intentar de que Barco no se suba tanto a ese tipo de situaciones. Está bien que no las deje de hacer”, defendió Morena Beltrán a Valentín Barco sobre la acción en la cual se paró encima de la pelota.

Sin embargo, Oscar Ruggeri no coincidió. “Morena, disculpáme, le tienen que enseñar. Está bien que Cavani se le acerque y le diga algo. El chico juega recontra bien, está bárbaro que tire caños, sombreros y gambetee”, mencionó apoyando el reto de Cavani y marcando la diferencia entre un lujo como recurso y la acción que realizó el Colo.

“Pero esto (por la pisada con los dos pies) hay que evitarlo. Si vos tirás un caño o un sombrero, no te estás burlando. Eso de pararse arriba de la pelota, no está bien. Hay que corregírselo”, enfatizó el ex defensor de la Selección Argentina para discernir con su compañera.

Además, Ruggeri pensó a futuro y marcó que hay contextos en los cuales no sería tolerado este accionar: “Es muy posible que lo llamen de la Selección, por eso les hago una pregunta. ¿Lo haría con la Selección eso de pararse arriba de la pelota? Está perfecto lo de Cavani, que lo corrija”.