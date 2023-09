Escandalosa pelea en ESPN: que se dijeron Morena Beltrán y Federico Bulos

Luego de lo que fue la victoria de Boca frente a Racing, el debate no tardó en llegar a F90. Sucede que Morena Beltrán y Federico Bulos se entrelazaron en una discusión en la cual él panelista defendía a Jorge Almirón, mientras que su compañero lo exponía con sus frases pasadas.

“Yo creo que Boca tiene un gran técnico que, muchas veces, está menospreciado porque no pone delanteros, ataca poco...”, expresó el Negro Bulos sobre su postura. A lo que Morena Beltrán salió al cruce para exponerlo: “Hace dos días le decías el ‘Pep negro’, ¡decidite!”.

Al parecer, la postura del periodista era algo confusa, por lo que afirmó: “Y, justamente, lo estoy bancando a Almirón”. A lo que su compañera volvió a retrucarle: “Pero lo valora porque es defensivo y lo valora porque es Pep, no se entiende”.

Morena Beltrán- Federico Bulos.jpg

“Yo creo que a Almirón, que es un gran entrenador, lo miran de reojo por la ropa, porque le queda apretada la remera, porque no pone muchos delanteros… Nos gustan, y yo soy parte, Milito, Heinze, Pablo Guede, Diego Martínez; ahora, a Almirón, que está en la semifinal de la Copa Libertadores, lo critican porque no pone tres delanteros”, explicó Federico Bulos sobre su postura.

Ante la cara de disgusto de su compañera, el Negro Bulos la atacó: “Dale, vos también sos responsable”. Por lo que Morena Beltrán se mostró algo desentendida: “¿Eh?”. A lo que el panelista le marcó que “Sí, que a vos te gustan...”, haciendo alusión a los técnicos que mencionó.

“Obvio, a mí me encantan los equipos que juegan bien, pero yo no considero que jugar bien sea hacer el primer gol contra Platense, nada más, es todo”, criticó ella. Acto seguido, ante la caliente discusión y en medio de algunas risas amenazó con tirarle el teléfono.

Morena Beltrán- Federico Bulos-.jpg

A lo que esto provocó la euforia del Negro: “¡No me grites! ¿Cuántos equipos de los que defendés vos llegan como Almirón a la semifinal de la Copa?”. y agregó: “Pareciera que Boca la tira para arriba nada más. Boca juega bien desde que llegó Almirón. ¿Hace cuánto no veías en Boca la salida desde abajo que tiene con Almirón?”.

“A vos, que sos más conservador, te cayó mal que jugara con tres centrales y saliera a hacer mano a mano en toda la cancha”, volvió a tirarle Morena, quien sumó: “¡Pero a vos te cae bien cuando defiende y no cuando ataca, no se entiende!”. A lo que Federico Bulos cerró efusivo: “Sí, todo lo que hace Almirón me cae bien porque estudia cada partido y porque a Racing, pese al 0 a 0 de local, lo pasó por arriba”.