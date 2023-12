La última y contundente frase de Riquelme antes de la elecciones en Boca

En ese contexto, y en la previa de las elecciones, Riquelme utilizó las redes sociales oficiales de la institución este sábado para darle un mensaje a los votantes y seguir marcando las diferencias con la lista opositora. “Mugre total. No le demos más vueltas: mugre total. En 45 años de vida nunca viví una mugre tan clara como la que estamos pasando todos los hinchas de Boca. Nos están lastimando mucho. Al club, al hincha, al socio... Mañana va a ser un gran día. Para mí el club es como un hijo y no podemos permitir que estos señores sigan haciendo todo lo que están haciendo. Esto es mugre, mugre, no le busquemos otra palabra. Y lo de la jueza... No sé, claramente, o viven juntos, o comen todos los días... Esto es una película cómica. Por eso firman a la 1.40, ja"., dijo Román, haciendo referencia al expediente abierto por la denuncia.