Riquelme e Ibarra se miden en las elecciones de Boca: todo lo que tenes que saber

Luego de dos comicios en los que hubo más de dos listas, el Xeneize volverá a tener un mano a mano. Sin embargo, el mismo no comenzará mañana, sino que inició tiempo atrás, en una guerra sin cuartel que terminó con la intervención de la Justicia en el medio .

El primer episodio se dio por la fecha, mientras Riquelme eligió el sábado 2 de diciembre para que los socios del interior puedan viajar sin problemas, Macri denunció que de esa forma se imposibilitaba la asistencia de la colectividad judía, que no puede participar de actos eleccionarios durante el shabat.

El interminable capitulo judicial

La Justicia falló a favor de la oposición y los comicios pasaron al domingo 3, pero la polémica no terminó allí. Ibarra y el ex presidente de Boca y de la Nación denunciaron que había más de 13.000 socios que habían pasado de adherentes a activos de forma irregular, siendo ilegal su presencia en el padrón.

Una nueva denuncia obligó a demorar la fecha, hasta que la Justicia le dio la razón al oficialismo en cuanto a que no hubo ninguna maniobra que hubiera sido ilegal por parte de la comisión directiva. De esa forma, se fijó el 17 de diciembre como nueva fecha.

riquelme-giuntajpg.jpg Riquelme acusa a Macri de querer venderle el club a los árabes, mediante el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas.

En las últimas horas, otra medida cautelar causó sorpresa: la oposición pidió que los 13.000 socios cuestionados voten en una mesa aparte, algo que fue avalado a pesar de que la Cámara no llegó a definir, ya que la jueza Alejandra Abrevaya no giró el expediente a tiempo.

De esta forma, Mauricio Macri prometió seguir atentamente los resultados de esa mesa aparte, donde aseguró que si se presenta una diferencia sustancial respecto a los números que arrojen el resto de las mesas, podría presentar una nueva medida judicial para impugnar las elecciones.

Todo lo que necesitas para votar en las elecciones de Boca

Los comicios, que se celebran en el campo de juego de La Bombonera, comenzarán a las 9.00 y se extenderán hasta las 18.00. Si vas a votar, debes tener paga la cuota social de noviembre. Si registras deuda, va a haber puestos para regularizar la situación y poder emitir el sufragio.

Quienes pueden votar son las socias y socios activos, mayores de 18 años, que tengan al menos dos años de antigüedad desde la fecha que se llamó a elecciones, el 30 de octubre de 2023.

El ingreso de los votantes se realizará por la calle Doctor del Valle Iberlucea, mientras que en el hall central de Brandsen 805, el Polideportivo Benito Quinquela Martín y en la Bombonerita habrá padrones para consultar las mesas de votación. También es posible realizar la consulta por la web de Soy Socio.

Además, los socios no pueden concurrir con ningún accesorio o indumentaria que los identifique con alguno de los candidatos, ya que si no podría calificarse como voto cantado y el mismo sería anulado.

La política nacional juega un rol importante

El presidente Javier Milei confirmó este sábado que asistirá mañana a La Bombonera para emitir su voto en las elecciones. El primer mandatario aseguró su presencia con una respuesta al periodista Martín Liberman en la red social X (exTwitter).

"Acabo de escribirme con el presidente Milei y me confirmó que va a ir a votar mañana a La Bombonera. Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña que su club vuelva a ser lo que fue en la época de Mauricio Macri", escribió Liberman.

A ese posteo, el presidente contestó con un lacónico: "yes", lo que ratifica su participación como había anticipado Macri en declaraciones periodísticas: "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo".

Milei, socio activo número 76.296, votará en la mesa 20, luego de realizar durante la campaña distintas manifestaciones a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.

Milei, a favor de Palermo y en contra de Riquelme

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, el presidente blanqueó en la red social X sus "ganas locas de volver" a La Bombonera si el "Titán" asume la conducción del equipo.

Milei es un confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.