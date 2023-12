"Neuquén me recibió con un clima increíble, espectacular y bueno, tratando de estar para la inauguración del Mundialito de Plottier, que hace tiempo que me vienen invitando y nunca había podido", comenzó explicando Lalo, que formó parte de la inauguración del certamen realizada este jueves. "Nos quedamos hasta el sábado a la mañana que tengo que volver para Buenos Aires", agregó.

Con su tono de voz característico y mostrándose agradecido con la gente, confesó: "La verdad que yo me siento querido y por parte de mi hermano no, pero siempre donde voy se respira aire maradoneano. Así que siempre donde vaya me siento contento porque hay mucha, mucha gente que lo ama a Diego y lo respeta y lo sigue idolatrando como si estuviera vivo, como si siguiera jugando al fútbol".

Lalo Maradona en Neuquén (1).jpeg

Pregunta: Te ve muy emocionado en la serie de Dalma, "La hija de Dios", ¿Cómo fuer visitar su antigua casa? ¿Cómo lo recordaba a tu hermano y cómo fue ese momento también de estar ahí?

Respuesta: Fue muy difícil, porque yo hacía mucho tiempo que no volvía Fiorito. Los productores me llevaron a la casa donde nosotros vivíamos de chiquitos y no la conocí porque claro, es todo, todo asfaltado. Antes era todo calle de tierra, aparte había muchos lugares que no estaban edificados, así que me perdí. Pero la verdad que fue emocionante poder mostrarle a Dalma los lugares donde nosotros, desde chiquitos, jugábamos al fútbol y las cosas que hacíamos cuando cuando no teníamos nada.

P: El 25 de noviembre se cumplieron tres años sin Diego. Crees, como dicen los maradoneanos, que está en todos lados?

R: increíble. La verdad es que es creer que es creer o creer. Argentina, después de tanto tiempo de no salir campeón, salió campeón del mundo y bueno, yo creo que la mano de él está, está en todos lados. Como dicen todos, siempre le pedís a él y te lo cumple. Y es algo verdadero porque yo lo experimento cada día que tengo que hacer alguna cosa se lo pido y siempre me lo llevo puesto porque siempre se lo pido a él y siempre que siempre me protege. La semana pasada se salvó gimnasia, el Napoli volvió a salir campeón, hasta los juveniles anduvieron bien (sub 17) y Boca llegó a la final de la Libertadores.