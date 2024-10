Las elecciones del Club Cipolletti, minuto a minuto

La jornada comenzó concurrida y con los recaudos para cumplir los requerimientos que indica el estatuto, que marca que solo los socios pueden estar presentes en la asamblea. Varios socios vitalicios no pudieron ingresar, en principio, por no estar en el padrón.

A las 21:25 se hizo presente un juez de Garantías exigiendo que todos los socios estuvieran presentes, más allá de que por estatuto algunos no podían sufragar.

Pasadas las 22 empezó la votación, dándole prioridad a los vitalicios.

elecciones cipolletti 2.jpg

La palabra de Pedro Gutiérrez

El expresidente de Cipo estuvo presente y participó de la jornada.

"Antes había presentación de lista única, quería decir que había poca gente con ganas de participar en el gobierno del club. Ahora hay dos grupos y esto es bárbaro, le hace bien al club, a los socios, que puedan preguntar, participar, que tengan distintas posturas. Estamos todos muy contentos que haya esta cantidad de gente para elegir nuevas autoridades", expresó desde su experiencia.

En cuanto a lo ocurrido, Gutiérrez relató que "se aprobó el balance, se aprobó el presupuesto y la memoria. Con discusiones, con charlas y preguntas que fueron evacuadas por el contador que hizo el balance y por los distintos integrantes de la Comisión Directiva. Algunas cosas se aclararon, otras quedaron en duda, pero lo bueno que tiene esto es que se pudieron expresar todos y tratar de mejorara las cosas del club, que ojalá, gane quien gane, sea lo mejor posible".

En cuanto a su rol en el club, confesó que "como todos, no me alejo demasiado. Hace un año y medio o dos que no participo institucionalmente, pero siempre charlamos. Si tengo que llenar los bidones de agua como cuando empecé, siempre hay colaboración de una u otra manera. También es bueno que haya gente nueva en el club, joven, para tomar las riendas del club para mejorarlo".

El estatuto del club marca que cinco vocales de la lista perdedora integrarán la Comisión DIrectiva.

"El conteo de votos va a ser largo, pero es un ejercicio democrático excepcional, hacía años que no pasaba esto en el Club Cipolletti, que haya tanta gente deseosa de participar en las asambleas, de expresar su opinión, de participar", declaró Isabel Martínez, candidata a vicepresidente de la lista Nueva Generación Albinegra.

"Más allá de quien gane, las dos listas van a integrar la Comisión Directiva. Hay mucha tarea por delante, muchas cosas por hacer. Esperamos que la participación de los socios siga dándose para que las actividades y la infraestructura tenga el acompañamiento", añadió Martínez.