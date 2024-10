Las propuestas de Beto Ramírez para la elección en el Club Cipolletti

ramirez mancini.jpg Ramírez y Mancini, los dos representantes que encabezan las listas.

Los cambios que pidió la Comisión Electoral

La semana pasada, desde las autoridades encargadas de cotejar el estatuto con las listas presentadas, hubo cuestiones por corregir.

“El club no tiene una masa societaria grande como para sacar candidatos, entonces quizás fuimos a la misma persona los dos candidatos. Les costó, no costó mucho ese tipo de cosas, pero nosotros gracias a Dios la pudimos conformar. El estatuto hay que renovarlo en el club, hay que poner muchas cosas en orden porque no puede ser que hoy tengan a su voto 700 socios. Hay mil y pico socios que suman los chicos del colegio, los cuales no pueden votar. Hay que cambiar eso de que no se puede votar hasta los 21 años cuando una persona, un ciudadano, va a la guerra a los 18. Hay que cambiar el estatuto con respecto a los años que tiene que tener un socio para conformar una lista”, manifestó Ramírez.

Ramírez encabezó el grupo de trabajo que se hizo cargo del fútbol del Federal A en agosto, cuando la crisis deportiva acechaba y el equipo peleaba por no descender.

“Hay muchos puntos a ver, de seguro hay muchos puntos claros y lindos, pero los más ríspidos son estos. Hay que tratar de ver la forma luego de se revea, si nosotros somos presidentes lo vamos a tratar de cambiar porque así el club no puede funcionar. Siempre están los mismos, se quieren quedar siempre con el poder o se van a quedar con el poder mucho tiempo y no es bueno eso. No es bueno para el club, no es bueno para la sociedad misma, porque Cipolletti es un grande y tiene que ser un ejemplo con respecto a eso”, opinó con vehemencia.

Cipolletti no es solo fútbol

“Uno, gracias a Dios, tiene un poco de experiencia con respecto al fútbol de mucho tiempo y obviamente la disciplina que marca al Club Cipolletti es el fútbol, pero no por eso vamos a dejar de atender a las demás. Vamos a proponer su comisión en cada una de ellas, en la que se pueda conformar lo vamos a hacer como para ir remontando el barrilete. El club tiene cinco o seis disciplinas importantes que son el fútbol, está obviamente primero, natación, básquet, tenis, caza pesca y por ahí hockey que hay que levantarlo mucho, el rugby que está prácticamente desaparecido, el fútbol femenino igual. Hay que poner en marcha el carro porque Cipolletti tiene que estar, si no es en todas la disciplina, en casi todas”, declaró el candidato de Todos por Cipo.

Las propuestas de Beto Ramírez

“El gran problema que tiene el club es el espacio físico, pero no solamente para nosotros, sino para todos los clubes. Así que despacito creemos que podemos cambiar vamos a ver”, expresó el dirigente.

“Obviamente que también es un tema la escuela porque no sé cuál será el convenio, uno siempre quiso tener una escuela y me parece perfecto ver correr a los chicos. Que estén en el Club es bueno, pero primero te piden primero y segundo tercer grado después vas por un cuarto, quinto y después un quinto sexto y séptimo y ahí va para la secundaria. Para hacer eso tiene que tener el club espacio físico y yo creo que hoy está muy copado todo, te va comiendo. Vamos a ver qué solución le podemos dar a futuro, hay que ver el convenio hasta que año está, por qué graduaciones va y a dónde va a llegar eso”, añadió Ramírez.

“Va a haber un momento que el colegio va a necesitar un edificio entero y el club no lo tiene, entonces le van dando espacio de un lado a otro y no es lo conveniente ni para el club ni para los chicos. Hay que tratar de ver eso y si no, no sé qué pasará con el colegio a futuro”, advirtió.

cipolletti.png Así está La Visera de Cipolletti.

“Si uno es presidente, obviamente vamos a conformar nuestra convención de fútbol que medianamente la tenemos hecha con muchos sponsors, los cuales nos tienen que dar un presupuesto acorde a la temporada que viene. Este año, y yo lo sé en persona porque he estado en una reunión, se hizo fútbol sin presupuesto entonces así nos fue. Pudimos entrar en un momento ríspido del fútbol federal y pudimos, con un conjunto de gente que estuvo colaborando, mantener la categoría que es muy importante. No queríamos ser otro Sansinena”, valoró sobre su gestión.

“No podés hacer cosas fantasiosas y tirarte a la pileta como para decir, 'vamos a ganar, vamos a hacer esto y vamos a recaudar esto entonces no va a ir bien'. Tenés que de antemano, aunque siempre uno quiere lo mejor, tener un presupuesto bien acordado, como para hacer un fútbol en serio. Vuelvo a repetir, este año se hizo sin eso, entonces nos pasó lo que nos pasó”, argumentó Ramírez.

“Uno va a estar apoyando seguramente, porque uno es futbolero también, pero sin dejar de atender a las demás disciplinas, tratando de conformar sus comisiones, grandes o pequeñas, pero hacerlas y gente que se preocupe”, agregó.

Las dificultades y sus posibles soluciones.

La conformación de grupos de trabajo es compleja porque son pocos los que están en condiciones de destinar tiempo y ganas al club. “El tema es hoy, de vuelta al inicio: no tenemos muchos socios en el club como para que en cada una de esas disciplinas se vaya armando esa subcomisión y comprometiendo a esa gente como para que se conforme. Por ahí va gente, tres o cuatro personas, cinco y se terminan cansando y se van y queda eso dado vuelta”, comentó Beto.

“Esa parte va a ser compleja, mi idea es tratar de ayudarlos con lo que se pueda para que no dejen de hacer lo más lindo que les guste a ello. Las disciplina en su conjunto van a meterle garra, entonces hay que apoyarlos, apoyar al socio y a la gente que va para hacer deporte. “Esa sería la mayor de las ideas y obviamente ver el balance, ver un montón de cosas que se van a auditar como para que uno no se haga cargo de por ahí, algunos errores que han hecho algunas comisiones que están o que han estado”, finalizó el entrevistado.