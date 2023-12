Lifune: le dieron por ganado el partido a Don Bosco tras las agresiones sufridas en Centenario

Luego de algunos momentos de tensión y el pitazo del árbitro, el arquero Maximiliano Ávila fue agredido con un proyectil mientras buscaba su botella de agua al lado del palo. Lo mismo ocurrió con el técnico Daniel Fuentes, que fue a asistir al "1" y también fue herido gravemente. "Me acerco a ver cómo estaba y recibo el impacto yo. Me rompió la cabeza, literalmente. En ese momento me sentí un poco mareado, como lo estaba el arquero también", había declarado Fuentes en diálogo con LM.

don bosco festejo.jpg

En zona de vestuarios, tanto el cuerpo técnico como los jugadores visitantes le avisaron al árbitro que no estaban en condiciones de continuar y el juez dio por suspendido el encuentro.

Según informó el propio club Don Bosco, Lifune resolvió darle por ganado el partido al equipo de Zapala y visitará a Unión Vecinal en cuartos de final a partir de las 18. Los tres duelos que restan de esa instancia se disputarán este miércoles. Deportivo Rincón será local en el clásico del norte contra San Patricio, llave que se cruzará con la mencionada de Vecinal y el Barrio, que se disputará en Valentina Sur.

Patagonia, que superó por penales a Pacífico el último domingo, espera en semifinales. Maronese será local de Los Canales de Plottier y de ahí saldrá el rival de Patagonia.

La Copa Neuquén es el torneo del segundo semestre del año en Lifune, luego de que la categoría superior del Oficial, que se divide en "A" y "B", quedara en manos de Maronese.