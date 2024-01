Lionel Messi volvió a ganar el premio The Best, pero no fue a la ceremonia y la FIFA no sabía a quien entregarle el trofeo

Hace rato que no hay palabras para describir la carrera de Lionel Messi, que obtuvo el trofeo por tercera vez The Best que otorga la FIFA año tras año al mejor futbolista del planeta. Pese a que el período de tiempo para la selección del premio era de enero a agosto de 2023, cuando el argentino jugó en PSG, igualmente colegas, fanáticos, periodistas y entrenadores lo eligieron por sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland.