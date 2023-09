Lionel Scaloni habló en la previa al partido con Bolivia y reveló su plan para jugar en la altura

Respecto a la formación del equipo, el entrenador reveló: "El equipo más o menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día (ante Ecuador), siempre que no haya ninguna complicación". También mencionó la posibilidad de realizar algunos cambios, incluyendo a jugadores como Ángel Di María y Julián Álvarez, aunque aclaró que la decisión final se tomará el mismo día del partido.

Lionel Scaloni 1.jpg

Lionel Scaloni reconoció la dificultad que implica jugar en la altitud de La Paz, pero enfatizó que no planea quejarse al respecto: "Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta".

El técnico también destacó la igualdad en el nivel de las Eliminatorias y el deseo de todas las selecciones de clasificar para el Mundial, lo que hace que cada partido sea un desafío parejo.