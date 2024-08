¿Llega Meza? El chisme que contó Gallardo sobre el pase más esperado

Es difícil ver en el primer partido un rendimiento distinto al que el equipo venía dejando en evidencia con Martín Demichelis entendiendo que el nuevo -pero histórico- entrenador tuvo pocos entrenamientos al mando del equipo. Sumado a esto, todavía no pudo usar los refuerzos en su totalidad como el mediocampista Maximiliano Meza , procedente del Monterrey de México, equipo que puede ser dirigido por Micho.

Las negociaciones con el exjugador del rojo se han complicado más de lo previsto. En ese marco, el entrenador se refirió a su llegada en la conferencia de prensa post empate ante el Globo de Parque Patricios: “ Ha venido muy trabado el tema cuando todo estaba realmente encaminado , donde las partes estaban de acuerdo y el jugador ya estaba para viajar. Su equipo, Monterrey decidió esperar y uno a veces no entiende los motivos cuando todo estaba arreglado ”

Maxi Meza-Portada.jpg

Sumado a esto, agregó: "Tenemos la intención de que el jugador pueda llegar en las próximas 24hs. De acá a mañana para ver si todo lo que estaba acordado pueda terminar de definirse y pueda sumarse. No puedo decir más nada porque no dependía de nosotros, todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos pero su club no lo dejó viajar“.

Otras frases de Gallardo

La ilusión de mejorar el rendimiento: "El tren está en marcha. Hay que tratar de poner el mejor equipo posible. Es difícil cambiar todo lo que venían haciendo en poco tiempo. Hay que ser precisos“,

Los días movidos de Gallardo: “Fue una semana bastante dinámica, de muchos cambios y movilizarse de una manera distinta con todo lo que significa un cambio de entrenador con partidos en poco tiempo por jugar. Y un poquito intentar con pocos días de entrenamiento, mostrar una dinámica diferente a la que venía teniendo el equipo“.

Y agregó: “Muchas emociones, agradecerle a la gente por el cariño y esa muestra de afecto permanente. Como alentaron al equipo cuando estaba necesitado, hay una energía buena y vamos a intentar a agarrarnos de eso sin que este empate nos baje la ilusión, eso no tiene que pasar, tenemos que prepararnos para lo que viene que es importante”.

Gallardo-Conferencia.jpg

“Fue mi primer partido con el estadio a pleno y sus nuevas tribunas y la gente que acompaña de una manera muy especial, con parte de mi familia acá y muy movilizada. Intenté sobrellevarlo de la mejor manera, no es fácil pero uno intenta llevarlo sin desenfocarse”.

La actualidad del equipo: “Pero en definitiva creo que jugamos con un muy buen equipo, bien trabajado, que sabe lo que quiere. En 20 o 25 minutos logramos imponer lo nuestro, con un equipo agresivo que intentara recuperar la pelota y promover el ataque a partir de allí, pero después empezamos a bajar. Hay una energía buena y vamos a intentar a agarrarnos de eso sin que este empate nos baje la ilusión“

Huracán, un duro rival: “El equipo estaba acostumbrado a jugar de otra manera y el rival también nos llevó a ser imprecisos, estaba bien agrupado para salir rápido de contragolpe y tuvo sus chances. Tuvo sus posibilidades de ganarlo, nos enfrentamos a un buen Huracán”.

Con la mirada puesta en Talleres por la Libertadores: “Está bueno que haya pasado eso porque nos va a preparar para el partido de copa del miércoles, la exigencia que hicieron hoy hay que llevarla a una mayor cantidad de minutos posibles siendo muy inteligentes y jugando un partido que nos de la posibilidad de definir en casa”.

Gallardo.jpg Marcelo Gallardo

“En cuanto a lo físico, el equipo va a responder a medida que pasen los entrenamientos. Intentamos que esa gestión sea ser un equipo más agresivo y gestionar esas partes para dar un paso adelante, sin tener que sufrir demasiado. No hay tiempo de trabajo”.

“No pudimos ganar, que era lo que queríamos, pero los partidos de Copa son batallas físicas, de detalles de juego y de cabeza. Nos vamos a preparar para lo que viene”.

La ausencia del goleador Borja: “Sin Borja, el equipo pierde goles, venía siendo uno de los jugadores de mayor goleo en la actualidad. Por eso lo vamos a padecer, pero Adam va a demostrar algunas cosas, está hace muy poquito tiempo pero hoy se esforzó y lo hizo bien”.