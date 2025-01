Los 4 récords que Lionel Messi intentará romper en el 2025

No hay año que Lionel Messi no pueda romper un récord y en este 2025 tiene en vista al menos cuatro objetivos.

A pesar de que en reiteradas oportunidades Messi afirmó que no le da demasiada importancia a sus estadísticas personales, sus números hablan por sí solos. Su capacidad de superarse año tras año sigue sorprendiendo al mundo del fútbol. En esta próxima temporada, el capitán argentino tiene la posibilidad de romper cuatro importantes récords en la Major League Soccer (MLS) y dejar aún más huella en el Inter Miami.

Uno de los objetivos más ambiciosos para Messi en este 2025 será superar el récord de más goles en una temporada de la MLS. Esta marca pertenece a Carlos Vela, quien anotó 34 goles en la temporada 2019 jugando para Los Angeles FC. La temporada pasada, la eliminación prematura del Inter Miami en los playoffs impidió que Messi aumentara su cuenta goleadora. Sin embargo, con un equipo reforzado y una temporada completa por delante, romper ese récord es una meta alcanzable para el rosarino.

2. Mayor cantidad de asistencias en una temporada

Otro desafío que Messi podría afrontar es convertirse en el máximo asistidor en una temporada de la MLS. Este récord lo ostenta el histórico Carlos Valderrama, quien en el año 2000 repartió 26 asistencias vistiendo la camiseta del Tampa Bay Mutiny. La visión de juego y la precisión en los pases de Messi podrían ser claves para superar esta marca, especialmente si logra consolidar una buena conexión con sus compañeros de ataque en el Inter Miami.

Messi 2.jpg Lionel Messi

Los otros récord que puede romper Lionel Messi

3. Más goles en un solo partido de la MLS

En la temporada pasada, Messi dio muestras de su capacidad goleadora al anotar un hat-trick frente al New England Revolution, su mejor marca personal desde que llegó al Inter Miami. No obstante, el récord absoluto de más goles en un solo partido de la MLS sigue en manos de Clint Mathis, quien en el año 2000 convirtió cinco tantos para los MetroStars (actual New York Red Bulls). Messi tiene la calidad y el talento necesarios para alcanzar o superar esta histórica marca.

4. Jugador con más partidos en la historia del Inter Miami

El desafío más complejo para Messi será superar la marca de más partidos disputados con la camiseta del Inter Miami. Actualmente, ese récord pertenece al arquero Drake Callender, con 112 encuentros jugados. Messi, hasta ahora, ha disputado 39 partidos con el equipo rosa, y alcanzar esa cifra requerirá tiempo y continuidad. La principal dificultad radica en que Callender sigue siendo titular indiscutido, lo que podría extender su ventaja en este registro.