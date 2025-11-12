Los jugadores de Newell's lanzaron un fuerte comunicado tras salvarse del descenso y ausentarse a los entrenamientos

El plantel compartió un descargo en las redes sociales donde apuntan contra la dirigencia de la Lepra por falta de pago.

Los jugadores de Newell's salieron de un momento complicado deportivamente que lo mantenía con los ojos mirando atentamente en los puestos de descenso que podrían haberlo llevado a la segunda categoría del fútbol argentino. La victoria ante Huracán los liberó del descenso y continuarán en la máxima categoría por un año más.

Sin embargo más allá de esto hay un grave problema que atraviesan los jugadores debido a reiterados incumplimientos por parte de la dirigencia del elenco rosarino. En simultáneo, los jugadores expusieron en sus redes sociales un extenso comunicado expresando la postura y situación que les toca atravesar.

"El plantel profesional de Newell's comunica que, ante los reiterados incumplimientos de las promesas de pago por parte de la comisión directiva durante los últimos meses, ha decidido no entrenar en la jornada para visibilizar así la delicada situación", reza la primera parte del comunicado.

Este domingo el equipo cerrará la jornada clasificatoria en su cancha ante Racing en la que se desconoce cómo reaccionará el hincha ante esta situación, sabiendo que no lucharán por el descenso y tienen a su favor el relajamiento de haber zafado.

"El plantel profesional de Newell's comunica que, ante los reiterados incumplimientos de las promesas de pago por parte de la comisión directiva durante los últimos meses, ha decidido no entrenar en la jornada para visibilizar así la delicada situación. En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no percibir sus haberes. Pero tras quedar resuelto el presente deportivo, hemos decidido ponerle un límite a la situación en pos de una respuesta inmediata, en la que hemos dado prueba de nuestra responsabilidad como así de tolerancia a la falta de respuesta concreta por parte de la dirigencia. Esperando una pronta solución reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con Newell's".

Arde el descenso: qué equipos podrían perder la categoría en la última fecha y cuáles se salvaron

En medio de la atención que se llevó el superclásico que Boca terminó ganando ante River en La Bombonera en el fútbol argentino hubieron grandes definiciones con respecto a la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Algunos festejaron, otros deberán estar pendientes hasta la última fecha.

Quienes festejaron más allá del pueblo xeneize fueron Gimnasia de La Plata, Talleres e Instituto de Córdoba, Atlético Tucumán y Newell's, que con los resultados parciales de la fecha concretaron su permanencia en la categoría y jugarán relajados en la última fecha. Incluso algunos se terminaron de confirmar con resultados ajenos como el caso del lobo platense que jugará su partido por la penúltima fecha esta tarde a las 17 frente a Vélez.

La contracara de esta felicidad graficada en los equipos mencionados son tres equipos que batallarán por no ocupar los dos lugares de descenso que hay. Dos de los tres equipos descenderán. San Martín de San Juan, Aldosivi y Godoy Cruz deberán hacer las cosas bien en la última fecha para conseguir un resultado que los mantenga en la primera.

¡¡SE SALVARON DEL DESCENSO ATLÉTICO TUCUMÁN, TALLERES, INSTITUTO, NEWELL'S Y GIMNASIA!! En la última fecha se definen los dos equipos que pierden la categoría entre Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz...

Lo particular es que el elenco sanjuanino y el tiburón serán rivales en la última fecha. Por otra parte el tomba, quien actualmente ocupa el puesto de descenso por tabla anual, tendrá un duro encuentro ante Deportivo Riestra, que está segundo en el grupo A del Clausura y logró el pase a la Copa Sudamericana por tabla anual.