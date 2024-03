Los mejores memes que dejó la derrota de River frente a Huracán

River no pudo contra Huracán y los partidos de visitante volvieron a ser un obstáculo para el equipo que dirige Martín Demichelis . En un duelo parejo, que tuvo dos polémicas en el VAR, el Millonario cayó por 1 a 0 por un gol de Walter Mazzanti a los 33 minutos del segundo tiempo.

Las polémicas no tardaron en hacerse presentes en el Estadio Tomás Adolfo Duco de Parque Patricios. El club de Núñez vio anulado un gol apenas iniciado el juego, que cuando el VAR debió mostrar las imágenes del offside se notó como las líneas estaban torcidas.

En la segunda polémica tuvo lugar un claro penal para el Globo, que le cometieron a Ignacio Pusseto. En esta ocasión, el juego se reanudó rápido y el VAR comandado por Jorge Baliño no revisó la decisión que había tomado Leandro Rey Hilfer.

En la primera situación de peligro del encuentro, River lograba anotar el 1 a 0 gracias a una de las sorpresas que incluyó Martín Demichelis. El entrenador del Millonario incluyó a Daniel Zabala en el once inicial y a los 2 minutos se la mandó a guardar a Hernán Galíndez tras un centro frontal de Esequiel Barco. Pero el gol fue anulado.

Demichelis-Huracán-Portada.jpg

Tras varios minutos de revisión por parte del VAR, Baliño concluyó que Zabala se encontraba en posición adelantada cuando partió la pelota y salvó a Huracán de comenzar perdiendo el partido desde el comienzo.

Luego del asedio del club de Núñez en el inicio del partido, el Globo logró hacer pie y recuperar la pelota durante algunos momentos. Aunque no logró crear situaciones claras, todo el equipo reclamó un penal a Ignacio Pusetto que Leandro Rey Hilfer no cobró y el VAR no se molestó en revisar a pesar del contacto.

Atravesada la primera media hora, mediante una presión alta que incomodó al visitante, el equipo de Frank Kudelka ganó espacio en campo rival y tuvo una oportunidad para abrir el marcador tras un remate de Héctor Fértoli que pasó cerca del palo.

Para el complemento, Demichelis decidió introducir dos cambios para torcer la historia. Pablo Solari sustituyó a Rodrigo Aliendro, mientras que Nicolás Fonseca lo hizo por Rodrigo Villagra. Ambos ingresaron muy bien, pero Huracán mantuvo la presión que provocó errores en el Millonario.

Los equipos continuaron repartiéndose la posesión cuando el reloj marcaba 30 minutos en el segundo tiempo. El Diablito Echeverri intentó transformarse en el conductor de River, mientras que Solari tuvo algunos remates que fueron bien respondidos por Galíndez.

Huracán llegó al gol y el arquero se convirtió en figura

A los 33 minutos, Walter Mazzantti corrió desde la mitad de la cancha con el dominio del balón y quedó mano a mano con Armani. El mediocampista definió con calidad y puso en ventaja al equipo de Parque Patricios, aunque se quitó la camiseta y se fue expulsado por doble amarilla.

Durante los últimos minutos, el arquero ecuatoriano que defiende la valla del Globo de Parque Patricios se convirtió en la figura del encuentro con varias atajadas claves. De esa forma pudo salvaguardar el cero en el marcador durante los seis minutos de adición y le otorgó una victoria clave a Huracán.

Con estos tres puntos, el conjunto dirigido por Kudelka se aleja del fondo de la tabla anual y consigue también escalar en los promedios para no irse al descenso. En cambio, para el Millonario significó una dura derrota pensando en las ambiciones de avanzar a la fase de playoffs de la Copa de la Liga Profesional.