Cuál fue el ex River que no quiso saludar a Demichelis con un abrazo

River fue sorprendido nuevamente en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y cosechó una nueva derrota en su camino por el torneo doméstico generando que los hinchas del equipo millonario vuelvan a poner la lupa bajo el entrenador Martín Demichelis , quien no termina de conseguir la confianza plena de los simpatizantes.

Demichelis-Alfonso.jpg

La decisión del joven futbolista llamó la atención ya que Micho fue el encargado de hacerlo debutar en la primera división del fútbol argentino. Sin embargo, la espina que quedó clavada en el futbolista tiene está enlazada con la decisión que tomó el entrenador al sacarlo de la lista de convocados para disputar la Copa Libertadores. Además, Demichelis fue el último en dar el sí para que Alfonso se vaya del equipo a buscar un nuevo horizonte.

En la victoria del globo sobre el millonario cuando el partido ingresaba en los últimos minutos, Alfonso tuvo un rol fundamental en el tanto ya que asistió a Walter Mazzanti para anotar el tanto de la victoria.

La misma decisión de evitar un saludo cariñoso con Demichelis tomó el mediocampista Enzo Pérez quien se fue de River para jugar en Estudiantes de La Plata. Cuando ambos equipos se encontraron por la Supercopa Argentina, Enzo tendió su mano al DT mientras que al resto del plantel saludó con un sentido abrazo.

Las frases de Demichelis tras la derrota con Huracán

“No conozco derrota que caiga en un buen momento, siempre no es bienvenida. Nos quedan seis puntos en la Copa de la Liga para ganarlos y cumplir el próximo objetivo, que es clasificar entre los cuatro”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa.

Y agregó: : “Estuvimos muy erráticos, nos costó muchísimo. En el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, con mejor circulación de pelota… No concretamos las que tuvimos y en una falta ofensiva nos agarran de contra, en una de las pocas Huracán nos c

Demichelis.jpg

oncretó y ganó. Sin hablar de merecimiento, nos deberíamos haber llevado mínimo un empate, pero la realidad es que nos vamos con nada”.

En la misma conferencia, el entrenador tuvo un cruce picante con un periodista que le consultó sobre el mensaje que da el entrenador a los DT: "¿Qué mensaje? Preguntales a los jugadores si les llega o no el mensaje. Hay una idea. A pesar de que sea doloroso perder, la primera derrota en la Copa de la Liga, hay números que reflejan un montón de cosas hasta hoy, después perder siempre duele. No sé de qué mensaje me hablás”.