Los silenció a todos: cómo se puso Tévez tras dejar a Independiente puntero

No fue una victoria más para el elenco de Avellaneda que venció al Bicho, quien llegaba al encuentro como favorito del grupo que comparten. Luego confirmar la victoria, Tévez mostró su felicidad por vencer a un candidato: “ Le ganamos al puntero y a un equipo candidato , que sabe a lo que juega. El grupo dio vuelta el resultado y siempre intentando jugar bien “

Y en su discurso agregó: " Me voy muy feliz porque no fue fácil ir abajo en el marcador después de perder un clásico (0-1 ante Racing en el Libertadores de América) y más en nuestra cancha. Tuvimos mucho carácter”.

Independiente-Argentinos.jpg

El rojo se llevó un saldo positivo en el encuentro que disputó pero no pudo romper con la sequía goleadora por la que atraviesa el delantero Gabriel Ávalos, quien llegó esta temporada proveniente del Bicho. Este sábado, el delantero reemplazante Martín Cauteruccio, que emigró al Sporting Cristal de Perú y no para de hacer goles, falló un penal que se le fue por encima del travesaño por querer asegurarlo y evitar posibilidades de que el disparo sea contenido.

“Hoy pudimos cubrir bien a Ávalos. Recién hoy tuvo situaciones para marcar. Se vio un Gabriel más libre y no tanto de espaldas, se sintió cómodo. Él sabe que cuando se abra el arco, va a empezar a hacer goles. Tiene confianza, por eso no lo saco. Es insistir e insistir. Los que hemos jugado de delanteros, lo entendemos. A veces se te hace esquivo el gol. Es muy importante que no se cayó más allá del penal errado”, respaldó el entrenador en conferencia de prensa.

En su relato, agregó: "El se tiene que ir tranquilo por eso. Trabaja muy bien para el equipo y ya se le va a abrir el arco. Cuando agarra la pelota en el penal te da esa sensación de ‘la va a tirar a la mierda’, porque cuando venís cruzado las cosas no te salen. Digamos también que en el segundo gol él se la baja a Nacho (Maestro Puch) y se la deja servida".

Además, destacó la actitud del equipo a pesar de fallar una situación clara: “En el segundo tiempo el equipo estuvo mucho más cómodo, erramos un penal y seguimos insistiendo. Los chicos demostraron que tienen ganas de seguir creciendo, respetando lo que significa Independiente”.