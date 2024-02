Luis Suárez contó que es lo que más hace enojar a Lionel Messi

Entre ellos se conocen a la perfección, tanto en el juego como también en la vida cotidiana. Por los años que llevan compartiendo la amistad, Lucho sabe qué no debe hacer para que el astro rosarino se enoje o se sienta ofendido por alguna situación. En diálogo con La Mesa (DelSol) , el Pistolero contó sobre la personalidad de Leo.

“Te llevás tan bien que lo conocés. Si sabés que está de mal humor, no te le acerques. Yo no soy ningún boludo tampoco. Sé cuándo está de mal humor, cuándo está de buen humor”, contó y agregó sobre el nivel de competencia que mantiene Lio: “(Lo hace enojar) perder partiditos en el fútbol, en el entrenamiento. O cuando está jugando a un jueguito en el fútbol-tenis, o lo que sea, también se calienta si pierde. Yo me cago de la risa”.