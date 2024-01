Luis Suárez fue presentado en Inter Miami y recordó su paso por Barcelona junto a Leo Messi

Messi-Busquets-Suárez-Alba-Portada.jpg

La última etapa de sus carreras futbolísticas los encontró a los cuatro exjugadores blaugranas, potenciando con apellido y condiciones futbolísticas una liga que no conocían con total profundidad. Es por eso que, a la hora de haber recibido el llamado para vestirse con la camiseta rosa de la institución, recurrió a su compatriota Nicolás Lodeiro, exjugador de Seatle Sounders que fue traspasado a Orlando City, para que le cuente detalle de cómo es la competencia en la MLS: “Con Nico hablaba muy seguido. Una de las primeras veces fue en 2019, yo ya tenía ganas de venir en ese momento. Pero todavía me sentía bien para seguir en Europa y se me dio la posibilidad del Atlético de Madrid. Luego volví a mi país, después me fui a Brasil. Ahora se me dio la chance y me ilusionó que hubiera compañeros y amigos”.

Siendo un íntimo amigo de Lionel, producto de la relación forjada en el Barcelona, el uruguayo afirmó que en su cabeza estaba la idea de que Messi se retiraría en el culé: “Pensé que Leo iba a terminar su carrera en Barcelona, Sergio y Jordi también. Pero el fútbol es muy cambiante. En 2018 nos imaginábamos retirándonos en Barcelona. Primero me fui yo, después se fueron yendo ellos detrás de mí”.

La adaptación a un nuevo grupo

“Estoy adaptándome a los compañeros y al club, y feliz con este nuevo desafío en este nuevo equipo que tiene objetivos que me ilusionan mucho. El fútbol se basa en desafíos que tenés que cumplir. Y este club me ofrece la posibilidad de ganar una MLS, algo que nunca hizo”. En su relato, Suárez resaltó la necesidad de “hacer una buena pretemporada, agarrar ritmo y estar en buena forma física para el 21 (de febrero)”.

Su deseo de jugar la Copa América con Uruguay

"Soy un jugador de selección y siempre quiero estar. Tenía la posibilidad de dar un paso al costado después del Mundial (Qatar 2022), pero me sentía bien y sentía que todavía podía ayudar desde el lugar que me tocara. Según el rendimiento que tenga en la cancha, estaré o no. Según cómo esté físicamente y en el juego, el entrenador (Marcelo Bielsa) verá si puedo aportar para el grupo desde el lugar que sea”.