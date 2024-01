Por qué Messi no podrá jugar un torneo con el Inter Miami

El campeón del mundo no jugará uno de los torneos más emblemáticos del fútbol estadounidense y llegará sin tanto desgaste a la Copa América.

Messi 1.jpg Lionel Messi

La MLS anunció que sus equipos, incluyendo al Inter Miami de Messi, no participarán en la edición de 2024 de la US Open Cup, el torneo de fútbol más antiguo de los Estados Unidos. La determinación del Consejo de Dueños de las franquicias de la MLS implica que la liga estará representada en la competición por filiales que compiten en la MLS NEXT Pro, considerada una segunda categoría.