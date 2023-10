Luz Cassini y su ilusión en los Juegos Panamericanos: "El objetivo es dar lo mejor siempre"

Con respecto a los juegos anteriores dijo que la “planificación de los entrenamientos han cambiado bastante, sobre todo porque uno con el paso del tiempo va aprendiendo distintas cosas y corrigiendo otras”. La palista considera que llegará en buenas condiciones a la competencia. “En San Martín estamos entrenando muy bien ya que tenemos buenas condiciones para hacerlo” explicó.

En cuanto al nivel de preparación comentó: “Este año tuvimos diferentes competencias. Si bien no participé de las Copas del Mundo, ó el Mundial, sí tuve otros eventos. Y, el hecho de estar entrenando en casa, me permitió poner el foco en estos Juegos específicamente”.

Luego de los dos cuartos puestos logrados en los Juegos de Toronto, en Canadá y en Lima, Perú, la ilusión de que por fin la tercera sea la vencida está rondando su cabeza. Su ánimo y disposición están: “claro, el objetivo es dar lo mejor siempre y desde allí buscar el mejor resultado posible”.

No le preocupa tanto el escenario en donde se desarrollará la competencia (será en el río Aconcagua, en el límite de las comunas de Los Andes y San Esteban, en la Región de Valparaíso) porque “las pistas son siempre todas diferentes. Es como una particularidad de slalom. Esta pista no la conozco. Nunca estuve ahí aunque sí la vi por video pero, como digo, cambian de un torneo para el otro. No hay una igual a la otra. Por lo que estuve viendo esta de Santiago en particular no presenta movimientos de agua muy atípicos”, explicó.

El panorama competitivo con el que se encontrará no sorprende a Luz, que sabe el potencial del continente y está preparada para dar batalla en el agua. “Brasil es muy fuerte, Estados Unidos y Canadá también”, aseguró, y agregó que estarán entre los rivales “más duros”.

Nacida en Necochea, pero radicada desde hace años en San Martín de los Andes, Luz Cassini abrazó la cordillera como antes hizo en su ciudad natal, con el canotaje slalom, disciplina que siguió cultivando con esmero cuando se mudó a la ciudad lacustre.

“Practico canotaje desde los 14 años. El slalom lo conocí en el club donde empecé en Necochea. Los entrenadores nos dieron la posibilidad de probar bastantes disciplinas dentro del canotaje. Entre ellas: velocidad, kayak polo, kayak surf y, el slalom, que fue lo que me cautivó por completo. La forma de usar el agua rápida, los distintos movimientos que se generan, las reacciones del bote, todo eso me da unas sensaciones muy lindas”, comentó.

Esta misma pasión que abordó con disciplina férrea hasta convertirse en una deportista de élite, la ayudó también a encontrar vocación docente para prolongar el contacto con la naturaleza y esa unión inseparable con el paisaje cordillerano y sus aguas cristalinas. “Fuera del slalom, soy técnica universitaria en espacios verdes y, además, trabajo como guía tanto de kayak como de rafting”, contó.

“También cuando tengo ratos libres me gusta salir a andar en bici, esquiar o subir alguna montaña”, como para dejar en claro que aún en sus momentos de relax y ocio pleno, la naturaleza está siempre allí como un telón de fondo para una simbiosis completa con el medio ambiente.

Luz Cassini buscará estar en los Juegos Olímpicos

Luz, más allá de los Juegos Panamericanos, proyecta su mente en París 2024. “Si bien el objetivo está puesto en la clasificación a los Juegos Olímpicos, nuestra clasificación no es en Santiago sino en el Panamericano que será en abril del año próximo en Brasil”, aclaró.

La ilusión de subir al podio, propia de todo deportista, en el caso de Luz Cassini tiene un plus por el hecho de haber competido en dos juegos que considera claves porque “toda experiencia, las carreras y hasta los mismos entrenamientos son cosas que siempre suman”, confesó.

Para finalizar, analizó lo que significa ponerse la camiseta de la Selección: “representar a Argentina es siempre un orgullo, la particularidad de estos Juegos Panamericanos es que tienen mucha difusión. Están muy buenos porque a los deportistas nos llega mucho cariño y el apoyo de la gente además de que es una fiesta del deporte muy grande”.