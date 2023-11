Macri admitió que le pidió a Riquelme que llevara al 9 de Qatar para "quedar bien" con el sponsor

"Dos años después, me llamó y me dijo 'tengo a este delantero (Ali Almoez)'. Vi el video y, por supuesto, hasta yo resisto un video de 10 minutos editado. Le dije a Román que no tenía idea si jugaba bien o no, pero por una cuestión de educación él pide que le de una oportunidad en Boca, que él se hace cargo del salario y le cuesta cero a Boca... Traelo a Boca al plantel, dale minutos en el entrenamiento y fijate si le da para jugar algún partido de Copa Argentina. Eso alcanzaba para quedar bien por el tema del sponsor y, por ahí, lo vas a necesitar cuando se tenga que renovar. 'Bueno, presi. Me ocupo', me dijo. Nunca llamaste a nadie de Qatar, Román. Terminó el contrato y no se renovó. Nadie pedía que venga de titular", explicó Macri.

Según su postura, esto es algo que un dirigente tiene que hacer como parte de las negociaciones habituales en su tarea. En ese sentido, puso el ejemplo de Naoiro Takahara, que llegó a comienzos de la década del 2000 cuando Macri era presidente del club. "Cuando yo traje a Takahara, tratando de meter a Boca en Japón, le dije lo mismo a Bianchi. Y Takahara terminó jugando, siendo casi ídolo de Boca. Todo el mundo quería que haga un gol", señaló.