Macri cargó contra Riquelme y dejó la puerta abierta a la intervención: "Tienen mandato vencido"

En medio del conflicto por la suspensión de las elecciones, la fórmula opositora afirmó: "Si no se vota en diciembre, la justicia tendrá que marcar el camino"

"Hace 10 días estuvimos en los medios de comunicación con Andrés (Ibarra) y dije mirando a cámara: ' Juan Román Riquelme; si no tenés el culo sucio, limpiá el padrón y votemos el 3 de diciembre', todavía estábamos a tiempo" , lanzó el expresidente de la institución y la República.

Ibarra insistió en qué quieren "que se corrija el padrón" y aseguró que esta última gestión pasó "13 mil militantes a socios activos". En contrapartida, el candidato opositor negó que hayan sido 51 mil los socios activos que se incorporaron durante la gestión Angelici. Indicó que fueron 29 mil, pero aclaró -curiosamente- que es un número normal para 8 años de gestión.

nueva-bombonera-boca-2.jpg El proyecto de la fórmula Mauricio Macri y Andrés Ibarra para hacer una nueva Bombonera.

Una de las principales críticas de Riquelme a la fórmula opositora, fue su propuesta de hacer un nuevo estadio. En ese sentido, Ibarra comentó que: "La Bombonera va a quedar para las actividades del barrio, el fútbol femenino y las juveniles".

La posibilidad de una intervención

El candidato a presidente de la oposición, Andrés Ibarra indicó que "no hay ningún objetivo de intervención". Sin embargo, en su posterior alocución, Macri aseguró que "hay que encontrar la solución porque ellos tienen mandato vencido y no pueden conducir el club así".

En ese sentido comentó que "la Justicia va a tener que marcar el camino, Riquelme tiene el club tomado y no ha querido tener elecciones"; "tan convencido del 95 a 5 no debe estar, porque no aceptó lo que le pidió la justicia de limpiar el padrón", agregó.

"Si esto se posterga para el año que viene, hay que ver que dice la justicia respecto de la hoja de ruta, hay que tener mucho cuidado sobre las decisiones porque hay que tener mucho cuidado sobre las decisiones que se tomen en un momento de transición"; "viendo las cosas que han pasado, las mentiras que dicen, nos imaginamos que la justicia dirá algo al respecto para el cuidado de todos los socios de Boca", agregó Ibarra en la misma línea.

Sobre la posibilidades de celebrar elecciones, Macri explicó: "Nos queda solamente el 17 de diciembre, esperemos que la justicia logre que se limpie el padrón y podamos votar".

Movilización popular en la puerta del Hotel

Mientras se realizaba la conferencia de prensa, un grupo de hinchas se autoconvocó y cantó pidiendo por la realización de las elecciones. "Aunque Macri no quiera, vamos a votar, todos juntos de la mano de Román", cantó un grupo de aproximadamente 50 personas.

Hinchas de Boca se reunieron en el Hotel Abasto, donde Macri e Ibarra dieron una conferencia de prensa. Están metiéndose con lo más sagrado que es el socio. pic.twitter.com/qoPRq1Xkjv — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) December 6, 2023

El expresidente se manifestó también sobre la masiva movilización a la Bombonera que se realizó el último domingo y aseguró que fue "liderado por toda la dirigencia kirchenerista" y que Riquelme estuvo "escoltado por la barra brava".

Las amenazas denunciadas esta mañana

El expresidente habló además de las amenazas que denunció esta mañana y dijo que fue porque su hija "fue amenazada públicamente". La presentación no fue dirigida a una persona en concreto, sino a un usuario anónimo de las redes sociales. También aseguró que la jueza (Abrevaya) también "tuvo que pedir protección por las amenazas que recibió".

“Estamos discutiendo el futuro de Boca, no una competencia de matones. Esto no se puede dirimir de esta manera. Amenazar a la jueza y a mi hija, ¿qué es esto? no entiendo esta degradación a la Argentina que llegó a nuestro querido club”, insistió.

“Esto no puede seguir sucediendo, por eso estoy acá, esto me confirma que tomé la decisión correcta porque por este camino vamos a seguir destruyendo al club. El club no resiste más, esto es mucho peor que lo que le hizo Passarella a River. Le pido a los hinchas de Boca que reaccionemos y vayamos a votar”, aseguró Macri.