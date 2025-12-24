Malcorra no recibió llamados de Rosario Central para renovar contrato y un gigante del fútbol argentino lo quiere

Nacho Malcorra aún no tiene precisiones de su futuro en Rosario Central a pesar de ser una pieza importante para el equipo que hasta el 11 de diciembre del 2025 dirigía Ariel Holan. Tras esta salida inesperada del DT, ahora una de sus principales figuras podría irse del club debido a que no recibió ofertas de la comisión directiva para renovar.

En las últimas horas fue contundente Sergio Levinton , representante del jugador, que apuntó contra la CD en diálogo con radio La Red: " Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho", dijo y agregó: "Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó a Nach o para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado".

Por otra parte se refirió al presidente del Canalla Gonzalo Belloso y, también, a su vicepresidente Carolina Cristinziano : "No tengo trato. No puedo hablar ni bien ni mal de (Gonzalo) Belloso ni Carolina (Cristinziano). No tengo trato con ellos y no soy quién lo llevó allá. Pero sí saben que la representación ahora la tengo yo. Tendrían que haber hablado con Nacho primero", soltó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2003614503058178443&partner=&hide_thread=false Sergio Levinton, representante de Ignacio Malcorra, charló en #UnBuenMomento sobre el jugador y la continuidad en Rosario Central. pic.twitter.com/hKKiQZ9cc9 — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) December 23, 2025

Por otra parte negó un enfrentamiento con entre el jugador y su exentrenador Ariel Holan: "Lo conozco a Holan. Sé que él había pedido por la permanencia de sus tres referentes. La relación con Holan es espectacular. Puedo asegurar que pidió por la continuidad de los tres referentes. Nacho peleó defendiendo al plantel con respecto a la dirigencia... Nacho es un referente. Si no, pregúntenle a Fideo por su relación con Nacho. Tiene una relación excepcional con Di María".

En su relato, soltó: "Lo que siente Nacho en este momento, yo no lo puedo describir. Él siente que no se lo respetó como merecía haberse respetado. No lo podés llamar un 15 ó 23 de diciembre sabiendo que le vence el contrato el 31. Merecía que en noviembre, estando él jugando allá, tenga la posibilidad de un acercamiento. Se le faltó bastante el respeto. Incluso para mí. Es una opinión personal".

En medio de estas turbulencias quien acelera por el habilidoso futbolista es Racing de Avellaneda, que evalúa la opción de iniciar gestiones para quedarse con el jugador. Levinton confesó que recibió varias propuestas para su jugador, pero profundizó en la Academia: "De Racing hubo un sondeo de gente del club, pero no es que se lo ofrecí".

¿Y si te llama Gustavo Costas? El entrenador llamó a un dirigente de Boca y va a la carga de una figura

Gustavo Costas prendió el celular y le pegó un llamado al Chelo Delgado con una pregunta clave: la situación de una figura que tiene el equipo que, por el momento, entrena Claudio Úbeda. Luego de la salida de Luciano Vietto el DT comenzó a gestionar posibles reemplazantes.

El primer llamado lo recibieron en Boca consultando por un futbolista puntual con el que buscan reforzar la delantera de cara a la temporada 2026 donde la Academia tendrá, entre otros trofeos a la Copa Sudamericana. En ese llamado que habría existido, el entrenador habría consultado por el nueve Milton Giménez, una pieza titular en el equipo de Úbeda.

Más allá del trascendido, no se confirmaron ofertas formales para quedarse con el jugador. Ante esta posible oferta que puede llegar a la institución, Boca prepara consultar por Gabriel Rojas para sumarlo a las negociaciones en caso de que prosperen. Cabe recordar que el club había buscado en otras oportunidades al delantero que brilló en Banfield.