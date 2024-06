Manolo Berra y el mal momento de Cipolletti: "Sigo confiando en este plantel"

manolo berra damián jara.jpg

Las fotos con su familia y sus compañeros trascienden cualquier resultado, aunque finalizado el encuentro el sentimiento fue de calentura.

"Dejamos pasar una posibilidad que veníamos esperando hace mucho tiempo. No pudimos, se cerraron bien, explicaciones varias. No se si jugamos bien o mal, no pudimos ganar. Preocupados, enojados, todo. No hay mucha explicación, no se nos dio", declaró Manolo en zona de vestuarios a los medios de prensa.

Se habían dado varios resultados en la fecha del fin de semana para escalar posiciones, como las derrotas de Sol de Mayo y Deportivo Rincón. "Sinceramente ya no miro a los demás. Tenemos que mirarnos nosotros, agachar la cabeza, trabajar, seguir confiando, porque se trabaja mucho. Y saber que seguimos con posibilidades, pero hay que reaccionar, ganar como sea", agregó el capitán.

Berra destacó lo que se hace en la semana junto al grupo que comanda Gustavo Noto y dijo que se lo apoya siempre. "El técnico trabaja muy bien, hay un buen grupo humano, no hay que volverse loco. Tenemos posibilidades porque faltan fechas, pero cada día se achica más el margen. Hay que hacerse responsable, no estamos donde queremos estar, pero seguimos teniendo posibilidades. Hay que sacarlo adelante", afirmó.

cipolletti derrota.jpg

Pero más allá de las críticas al entrenador porque la campaña no cumple con las expectativas, el jugador que más veces vistió la casaca albinegra apeló al amor propio de los futbolistas. "Para consagrarse como jugador de fútbol hay que salir adelante en estos momentos, esto es una prueba de fuego. Sigo confiando en este plantel, confío en todos y lo vamos a sacar adelante. Estoy convencido", sentenció.

Finalmente, a sabiendas del enojo que manifestó la gente en el final del partido, fue consultado por un mensaje para los hinchas. "Que siga viniendo a la cancha como lo hace, que siga apoyando, se trabaja mucho. Nosotros somos los que más sufrimos, queremos ganar y estar ahí Arriba. Entendemos el enojo, no se dan las cosas. Es fútbol, todos somos pasionales y es difícil", cerró el experimentado defensor.

En la próxima fecha, Cipolletti será local de Deportivo Rincón.