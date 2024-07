Manu Urcera habló de todo: cómo vive la paternidad y su presente en el Turismo Carretera

"En cuanto al rol de padre, trato de aprender todo lo que conlleva ser papá. Lo hago con amor y tratando de disfrutarlo. Hay situaciones que no son del todo divertidas o lindas pero con amor uno las ve diferentes y trato de hacerlas como un aprendizaje más. Niki está super comprometida y en todos los detalles, está todo el tiempo con el bebé. Mil puntos. Y me pasó que, a partir de ver el nacimiento de un bebé, de todo el esfuerzo y todo lo que da la madre, uno empieza a entender el rol de la mujer en la familia y ese papel fundamental, así que estoy súper agradecido y feliz", detalló Manu.

"De noche duerme bárbaro, solo se despierta para tomar la teta y no hace mucho ruido", agradeció.

La exposición mediática

El apellido Urcera muchas veces es relacionado con noticias que no tienen que ver con lo deportivo o incluso con cosas que no son ciertas. En ese caso, Manu tiene claro que es algo que ya existe y es difícil de cambiar. "La exposición no me molesta. No es lindo, pero es parte de esto, no se puede hacer mucho. Sinceramente disfruto mucho más cuando esa exposición es por algo deportivo y por algún logro, pero lamentablemente vende más lo malo que lo bueno y a veces una noticia que no es real vende más que lo que no lo es. O cuando ocurren cosas lindas. Pero es así y a convivir con eso", aceptó.

Una temporada más que interesante en el TC

Van siete fechas de la temporada en el Turismo Carretera y la de Posadas, el 6 y 7 de julio, será la octava del campeonato donde Urcera es escolta detrás de Julián Santero.

"Viene siendo un año bueno en el Turismo Carretera, con el puesto 2 en el campeonato. Van siete carreras, conseguimos dos podios y un triunfo. Intentaremos mejorar el funcionamiento de las últimas carreras que no fue el óptimo, pero creo que venimos por buen camino, trabajando fuerte con el equipo. Han hecho un gran esfuerzo en este inicio del campeonato para poner tres autos distintos en pista, ser competitivos siempre y en algún punto estar segundos en el campeonato a pesar de todos esas situaciones es gran mérito del equipo. No se cayó nada de los autos, el campeonato es largo y los playoffs nos tienen que agarrar en nuestra mejor versión, estamos trabajando para eso", dijo al respecto.

manu urcera casco.jfif

Más frases interesantes de Manu Urcera

-"Me gusta mirar todos los deportes. Fórmula 1, Moto GP. Trato de mirar todo y estar al tanto. Estoy entusiasmado con esta posibilidad de Colapinto, es algo increíble y es mérito de él y de todos los que están trabajando con y para él que han hecho un esfuerzo grande".

-"El automovilismo a medida que uno sube de categoría se va poniendo cada vez más competitivo y más difícil. Hay pilotos que cuando van creciendo les cuesta más y otros que van mejorando. Cada categoría es como un filtro".

-"A los chicos que están arrancando en el karting les diría que cuando uno se divierte con responsabilidad, saca su mejor versión. Creo que uno tiene que disfrutar de lo que está haciendo y después para ganar hay tiempo. Cuando uno crece empieza a ponerse otros objetivos, a fijarse metas más concretas. Pero de arranque que sea siempre una diversión. Con el tiempo, si esa pasión se mantiene, se va a volver cada vez más profesional. Ahí si, muchas de las cosas que hacemos como profesionales tienen mucho de sacrificio y algunas cosas que hacemos los deportistas no las disfrutamos, pero en mi caso lo hago pensando en que me va a dar un plus al momento de competir de la mejor manera".

