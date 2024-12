Maravilla Martínez se postuló para River, le tiró un palo a Milito y reveló su deseo de salir de Racing

Aunque sus palabras dejaron en claro su afinidad familiar con el club de Núñez, Martínez también aseguró que su prioridad es Racing, destacando la gratitud que siente por la institución que le permitió alcanzar su mejor nivel. “No jugaría en Independiente. Soy muy agradecido con la gente que me dio de comer a mí y a mi familia. Jugué en Instituto, me llamó Talleres y dije que no”, explicó el delantero de 32 años, reafirmando su lealtad hacia la Academia y descartando cualquier posibilidad de vestir los colores de su clásico rival.

Si bien sus declaraciones podrían haber abierto la puerta a especulaciones sobre un posible interés de River, lo cierto es que desde Núñez no hay movimientos en esa dirección. Según fuentes cercanas al club, Marcelo Gallardo tiene otras prioridades para el próximo mercado de pases, enfocándose en reforzar la defensa y el mediocampo con nombres como Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, y Leonardo Fernández. Además, con Miguel Borja confirmado para seguir en el equipo, la búsqueda de un nuevo delantero no es una prioridad inmediata.

Sin embargo, la situación podría cambiar si se concreta la salida de Adam Bareiro, quien está en negociaciones con Olimpia de Paraguay. En ese caso, la llegada de un atacante podría volver a ser un tema a considerar.

Maravilla 2.jpg Maravilla Martínez

El palito contra Milito y el deseo de irse de Racing

Mientras tanto, Racing enfrenta su propio desafío: mantener a Martínez en el plantel. En las últimas semanas, América de Cali realizó una oferta formal de 4.500.000 dólares por el delantero. A esto se suman sondeos de clubes de Estados Unidos, Arabia Saudita y México, que también están interesados en el goleador.

Martínez tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2026, pero el delantero ya expresó su deseo de mejorar su salario, algo que el club de Avellaneda no puede igualar en comparación con las cifras que manejan las ligas extranjeras. “Hasta ahora me llamó (Sebastián) Saja, me tiene que llamar (Diego) Milito y ver...”, comentó Martínez, dejando entrever que las negociaciones internas todavía no han llegado a buen puerto.

La sinceridad de Maravilla Martínez en el programa de Mirtha Legrand no solo causó revuelo entre los hinchas, sino que también mostró el lado más humano del futbolista. “En lo personal, yo estoy pensando en que el fútbol un día se va a terminar. Disfruto el proceso, pero el tiempo pasa, este es un trabajo que te obliga a estar mucho tiempo lejos de tu familia”, reflexionó.