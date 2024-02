Marcelo explotó contra Emiliano Díaz tras el final caliente de Fluminense-Vasco da Gama

Cómo es el momento del Vasco de Ramón y Emiliano Díaz

Tras el incidente, Emiliano optó por retirarse y ubicarse cerca de sus jugadores, mientras que Marcelo permaneció cerca de los árbitros, manifestando su frustración por no haber logrado sumar tres puntos vitales en la lucha por el liderato del torneo. Actualmente, Fluminense encabeza la tabla con 18 unidades, tres más que Flamengo y cinco más que Vasco da Gama, dirigido por Ramón Díaz.

Emiliano Díaz 1.jpg Emiliano Díaz

Cabe recordar que cuando Ramón y Emiliano Díaz llegaron al Vasco da Gama el año pasado, el equipo brasileño peleaba el descenso. Fue recién en la última fecha del torneo carioca que pudo salvarse de perder la categoria, situación que convirtió a los Díaz en verdaderos héroes del club.

"Fue muy difícil todo lo que pasamos. Fue una locura, Ramon quería venir para acá y tenía una obsesión para mostrarse que estaba a la altura de Brasil. Estamos últimos, en 18 partidos había hecho 9 puntos, fue una locura. Se jugó la carta más importante que el tenia en su vida", aseguró Emiliano Díaz tiempo después de la histórica campaña.

La fuerte frase de Emiliano Díaz luego de salvar al Vasco da Gama

“Fueron 4 meses de sufrimiento, de pasarla mal, de hacer el 54% de los puntos y ver que no alcanzaba. Gracias a Dios y a la virgen salió todo bien. En un momento la vi muy negra, pero porque el grupo no merecía lo que estábamos pasando. Estuvimos 20 minutos en la B pero no somos la B. ‘Yo no’ dijo Ramon, él no es de la B", agregó.