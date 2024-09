Marcelo Gallardo borró a otro de sus históricos antes del partido con Atlético de Tucumán

Gallardo 1.jpg Funes Mori

La situación de Funes Mori en River

El caso de Funes Mori es particular. Tras su destacada primera etapa en River, donde fue pieza clave del equipo que conquistó la Copa Libertadores en 2015, y su posterior paso por Europa y la Selección Argentina, su regreso generó grandes expectativas entre los hinchas y dirigentes del club. Sin embargo, su regreso no ha sido el esperado. A mediados de 2023, luego de su paso por el fútbol árabe y mexicano, donde la competencia no tiene la misma intensidad que en el fútbol argentino, se especulaba que el defensor necesitaría un tiempo de adaptación. Pero, más de un año después, el Mellizo no ha logrado recuperar su mejor nivel.