Marcelo Gallardo habló tras el triunfo en la Copa Libertadores y reveló la clave de la victoria

Qué dijo Marcelo Gallardo frente a Universitario en Lima

El DT valoró no solo el funcionamiento del equipo sino también la inteligencia emocional para adaptarse a las exigencias del contexto copero. “Nos impusimos desde el juego, desde la personalidad para plantarnos en campo rival. Conseguimos el gol y seguimos manteniendo el control. En la Copa Libertadores también la pasas mal en muchos pasajes. Nosotros no sufrimos porque no nos generaron situaciones claras y nos defendimos bien. Está bueno saber defenderse bien si no podés sostener lo muy bueno que había sido el primer tiempo”, remarcó.