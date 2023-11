Marcelo Gallardo les dejó un mensaje a los hinchas de River antes de viajar a Arabia

Tras un largo silencio, Gallardo dejó en claro que no los olvida y, aunque evitó referirse a un próximo encuentro, no ocultó su cariño por ellos: “Les digo a los hinchas de River, que los amo. Los adoro con toda mi alma“ .

¿Por qué Marcelo Gallardo se va a Arabia Saudita?

Durante todo el 2023 se especuló con la próxima aventura profesional del Muñeco. Luego de sus experiencias en Nacional de Uruguay y en el club de Núñez, llamó la atención de los equipos más importantes de Europa. A pesar de tener negociaciones con algunos –estuvo cerca de cerrar con el Olympique de Marsella-, no llegó a un acuerdo.

Ni la Ligue 1, ni la Premier League o el fútbol de España fueron el destino que eligió Gallardo: Arabia Saudita lo cautivó para llevar adelante un nuevo proyecto futbolístico. El fútbol árabe sin dudas está en auge, tras la llegada de numerosas figuras como Cristiano Ronaldo. Ahora también quieren tener a los mejores técnicos.

Sin dudas los millones que recibirá jugaron un rol importante –se habló de alrededor de 20 millones de dólares por temporada-, pero también hay un proyecto detrás. El mismo Marcelo lo explicó antes de viajar hacia su próxima aventura: “Es una decisión personal. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo”.

“Hay mucho para desarrollar. Me abre la cabeza, es algo diferente. Eso me motiva y me proyecta. Estaba con ganas de volver a trabajar. Es un descubrimiento total”, concluyó el ex River, que buscará replicar el éxito que consiguió en Argentina.