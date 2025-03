Mario Pergolini contó la verdad de su pelea con Riquelme

El ex vicepresidente de Boca Mario Pergolini volvió a apuntar contra el actual presidente del club, Juan Román Riquelme , y aseguró que “dirigir no es lo mismo que ser un ídolo”.

En diálogo con un programa de streaming, Pergolini recordó su paso por Boca, donde compartió gestión con Riquelme, que en aquel momento era el vicepresidente segundo. Además, subrayó que su salida se dio por los constantes choques con el ex enganche y sus compañeros: “Vi un par de cosas que no me gustaron. En un momento dije: ´Yo no vine a hacer esto acá. No vine a pelearme con ustedes”.