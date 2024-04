Martina Escudero ganó el Oro en Entre Ríos y clasificó al Iberoamericano de Brasil

Con una gran actuación, Martina se consagró en los 800 metros llanos femeninos del Grand Prix Sudamericano, una competencia en la que ya lleva seis años y donde siempre fue protagonista, pero hasta el último fin de semana no había podido lograr el "1".

En diálogo con LM, Escudero confesó que tenía muchas ganas de ganar y demostró estar "muy contenta porque es la primera vez desde 2018, que participo de estos Grand Prix, que me pude consagrar campeona en los 800 metros. Si bien me subía a los podios, salía segunda o tercera, pero no habia concretado esto, así que muy feliz por eso".