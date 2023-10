Matías Contreras: "Siempre intento dejar a Argentina en lo más alto"

“Estoy muy conforme con la preparación que hice. Siento que voy a llegar de la mejor manera. Esta semana vine de Europa, donde entrené con los mejores del mundo y eso me deja tranquilo”, aseguró

“El proceso de preparación para estos juegos comenzaron después de Lima (2019), donde me planteo volver a participar. Mi clasificación se dio en abril de este año en el Panamericano de Brasil, donde pude conseguir la plaza. Así que desde ahí arranqué con los trabajos. Estuve entrenando en Argentina el primer semestre y luego viajé a Europa el 10 de agosto para una Copa del Mundo y el Mundial Preolímpico. Esas dos competencias me estuvieron dando la preparación al más alto nivel para estos juegos”, remarcó.

Esta seguridad en la preparación lo llena de ilusión. “Obviamente uno va por la medalla y por dejar a la Argentina lo más alto posible”, contó sobre sus objetivos en la competencia.

“En lo personal disfruté mucho el proceso de preparación y, aunque soy también consciente de que nos puede ir mal y no conseguir la medalla, confío en la gente que me apoyó, que me preparó en la parte física, mental y nutricional como en los entrenadores” recalcó.

En los últimos años, dentro del canotaje slalom y el kayak cross considera que en cuatro años cambiaron muchas cosas. “Es que en la primera edición en 2019 no se sabía mucho del deporte. Los botes que se utilizaron fueron muy distintos a los de ahora. Cambiaron casi al cien por cien. Entonces la preparación fue diferente. Hoy creció mucho el nivel y de alguna manera, el mío también”, afirmó.

Sobre este tema, agregó: “El kayak cross lo introdujeron no hace mucho, unos cinco o seis años atrás. En lo personal me siento cómodo en este tipo de embarcaciones que, prácticamente, son botes de plástico. Algo que uso bastante para bajar ríos más fuertes o algunas cascadas chicas. Así es que este último tiempo estuve combinando las dos disciplinas entrenando mucho en ambas. El kayak cross es la parte más individual del canotaje slalom. Me da como un equilibrio entre la adrenalina de competir de a cuatro donde hay más choque, más roce, algo que particularmente me gusta mucho y, la concentración máxima, que exige el canotaje slalom”.

Sobre el escenario de competencia, que tendrá lugar en el río Aconcagua, dijo que “es muy similar a la de Lima, es el mismo diseñador de pista el que la hizo. Hasta ahora hemos visto un solo video en donde no estaba terminada, así que va a ser un poco sorpresa llegar y ver cómo es. Pero al ser un río natural y no artificial como se corre en Europa, veremos cómo nos adaptamos a eso. Nosotros acá en Argentina entrenamos en ríos naturales así que ahí tenemos una ventaja”, describió.

Palpitando lo que será el certamen, adelantó que “el nivel ha crecido mucho, con lo cual, a diferencia de Lima, será más difícil para todos. Va a ser muy bueno competir con el local Chile, y contra los brasileños que tienen un buen nivel también; los canadienses, venezolanos y estadounidenses. Va a ser un lindo evento donde nos vamos a sacar chispas”, pronosticó.

Matías recordó con afecto al profesor Ricardo Solano: "Fue el que me metió en esto. Mi familia es muy amiga de toda la vida de él y es así como empecé la actividad en su escuela en Aluminé en 2007, hace 16 años”.

311454486_2142548102617915_8684072671039767036_n.jpg Matías Contreras junto a Nadia Riquelme, que también estará en los Panamericanos de Santiago.

En la actualidad reside en Mendoza, donde está terminando el último año de la carrera de nutrición. “Estoy haciendo malabares para poder terminarla, porque con esto de los viajes se complica. Pero bueno ya estoy con las prácticas profesionales. Me quedan pocas materias pero bueno dentro de poco, si Díos quiere, terminaré de ser licenciado en nutrición”.

El sueño de los Juegos Olímpicos

Recibirse es un objetivo a punto de concretar, que tal vez se enlace con su otra gran ilusión: la de ser deportista olímpico. “Es el sueño que tuve cuando arranqué allá por 2007. Es un evento al que todos los chicos que hacen deportes olímpicos intentan llegar. Por eso dedicamos mucho tiempo de vida a un deporte amateur con un nivel de profesionalidad muy alto. En nuestro caso tenemos el año próximo el panamericano de Río de Janeiro, en donde vamos a ir a buscar para Argentina la plaza olímpica para París 2024”.

En este sentido, los Juegos Panamericanos serán una buena medida para estudiar posibilidades, pero también para vivir con intensidad. “Estos van a ser mis segundos juegos, ya conozco la magnitud del evento y me lo tomo distinto, tratando de disfrutar todo. Desde el día que gané la clasificación, como cada entrenamiento y muy enfocado en eso, esperando que salga todo bien".

"He tenido la posibilidad de estar en los Juegos Odesur el año pasado, de estar hace tres semanas atrás en Londres, en el Mundial o en el 2019 representando a Argentina, y la verdad que llevar la celeste y blanca, la bandera en las ceremonias de apertura, vestir la remera de argentina durante todos los días de competición es algo que me encanta y me da mucho orgullo. Como también tener esta posibilidad, de ser un afortunado, en hacer lo que me gusta y representar a la Argentina a nivel mundial. Intento siempre dejar al país en lo más alto. Además, lo encuentro como una motivación en los momentos duros porque no es todo lindo. En los momentos de entrenar o competir a veces las cosas no salen y es entonces momento de pensar que estoy representando a la Argentina. Tener esa bandera detrás, que es hermosa, me hace disfrutar de otra manera y encontrar ahí motivación para continuar”, cerró el deportista.