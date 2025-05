Mauricio Macri disparó furioso contra Juan Román Riquelme: "Hace lo que se le canta el culo"

En medio de la intensa crisis que atraviesa Boca, y que no se aplacó en absoluto tras el triunfo por penales ante Lanús por los octavos de final del Torneo Apertura, Mauricio Macri reapareció con fuertes críticas a la actual comisión directiva del Xeneize. Por supuesto, los principales cuestionamientos del ex presidente de la Nación fueron dirigidos a Juan Román Riquelme, cuya figura no para de erosionarse y que recibió los insultos de los hinchas ayer por la noche en la Bombonera.