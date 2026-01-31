Mauricio Pochettino criticó a uno de sus dirigidos y defendió el precio de las entradas del Mundial

El entrenador de la selección de Estados Unidos se metió en la polémica de quienes se quejan por el elevado costo de los tickets.

Mauricio Pochettino expuso un discurso firme y directo con el objetivo de desmarcar al plantel de los debates políticos y administrativos vinculados al precio de las entradas para la Copa del Mundo .

El director técnico de la Selección de Estados Unidos , uno de los países anfitriones del Mundial , volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse públicamente a los dichos de Tim Weah , quien semanas atrás había cuestionado el alto costo de las entradas para la próxima Copa del Mundo.

Pochettino fue tajante al abordar el tema y remarcó que la función principal de los jugadores es rendir dentro de la cancha. “En primer lugar, creo que el jugador tiene que hablar en la cancha jugando al fútbol, no afuera”, sostuvo el entrenador , buscando bajar el tono a una discusión que había tomado repercusión mediática. En esa línea, agregó que no considera que sea responsabilidad de los futbolistas opinar sobre cuestiones económicas o administrativas que exceden lo deportivo.

El técnico profundizó su postura al afirmar que “no es su deber evaluar el precio de las entradas”, deslindando de manera explícita a los jugadores de cualquier análisis vinculado a decisiones comerciales o estructurales. Para Pochettino, ese tipo de debates corresponden a los organismos que rigen el fútbol mundial y no deben interferir en el foco del equipo nacional, que atraviesa un proceso clave de preparación.

En contraposición, el ex entrenador de Tottenham y PSG enfatizó cuál es su verdadero rol al frente del seleccionado estadounidense. “Mi trabajo y mi deber es preparar al equipo, a la Selección de Estados Unidos, de la mejor manera para su rendimiento”, explicó, reforzando la idea de que su gestión está centrada exclusivamente en el aspecto futbolístico y competitivo.

Lejos de esquivar el tema, Pochettino también dejó un mensaje institucional al diferenciar claramente al deporte de la política. “No somos políticos, somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo”, expresó, una frase que rápidamente se viralizó y fue interpretada como una señal hacia adentro del plantel y también hacia el exterior, en un contexto donde el Mundial empieza a generar debates que exceden lo estrictamente deportivo.

Finalmente, el entrenador se refirió de manera indirecta a la FIFA, organismo señalado tras los cuestionamientos por los precios de las entradas. “Si la FIFA hace algo o toma alguna decisión, ellos saben por qué y es su responsabilidad explicar”, afirmó, quitándole presión tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y trasladando la discusión al ámbito que corresponde.

Las declaraciones de Pochettino buscaron preservar la estabilidad del grupo y mantener el foco en el rendimiento deportivo, en un momento donde la Selección de Estados Unidos se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente, aunque terminaron generando una gran polémica por la forma en referirse a uno de sus jugadores. Mientras el debate por los costos del Mundial sigue abierto, el entrenador dejó en claro que su prioridad está en el césped y no en los despachos.