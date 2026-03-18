Fin de los rumores: la Selección argentina juega en La Bombonera antes de defender el título

Así se confirmó en redes sociales El rival será Guatemala. Cuál es el último antecedente de la Scaloneta en el estadio de Boca.

Lo que era un secreto a voces fue confirmado por la cuenta oficial de la Selección argentina en Instagram: la Scaloneta jugará su último amistoso previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en La Bombonera . De esta manera el estadio de Boca podría ser también el último escenario argentino en tener a Lionel Messi defendiendo la camiseta celeste y blanco.

La noticia había tomado fuerza con el paso de los días y los rumores empezaban a crecer sin freno sobre la posibilidad. Es que el estadio Mas Monumental , la casa de la Scaloneta, tiene programado un show de la banda de rock internacional ACDC por lo cual no puede alojar el amistoso que jugará el seleccionado ante Guatemala, el martes 31 de marzo .

La Selección confirmó la decisión de jugar en el mítico estadio del xeneize con un posteo de la misma y una foto de Messi, capitán del equipo, vistiendo la camiseta argentina. Esta publicación terminó también con los rumores sobre la posibilidad de que se dispute en Coloso Marcelo Bielsa de Newell's o el Gigante de Arroyito de Rosario Central, ambos estadios rosarinos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion)

Más allá de que es un recinto hostil para los rivales por la carga histórica que tiene, para la Selección no es un lugar de estadísticas agradables. El último partido del equipo en dicho escenario terminó 1-0 sobre Perú por las Eliminatorias Sudamericanas aunque en las mismas también sufrió la derrota 2-0 frente a Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias y que significó la primera derrota tras la obtención de la Copa del Mundo.

Todos los partidos de la Selección argentina en la Bombonera:

14/11/1956 - Argentina 2-2 Uruguay - Amistoso 1956

20/10/1957 - Argentina 4-0 Chile - Eliminatorias 1958

17/12/1960 - Argentina 5-0 Ecuador - Eliminatorias 1962

24/08/1969 - Argentina 1-0 Bolivia - Eliminatorias 1970

31/08/1969 - Argentina 2-2 Perú - Eliminatorias 1970

08/04/1970 - Argentina 2-1 Uruguay - Amistoso 1970

08/01/1971 - Argentina 3-4 Francia - Amistoso 1971

14/07/1971 - Argentina 1-0 Uruguay - Amistoso 1971

04/08/1971 - Argentina 1-0 Chile - Amistoso 1971

13/07/1973 - Argentina 5-4 Chile - Amistoso 1973

27/07/1973 - Argentina 3-1 Perú - Amistoso 1973

09/09/1973 - Argentina 4-0 Bolivia - Eliminatorias 1974

07/10/1973 - Argentina 3-1 Paraguay - Eliminatorias 1974

27/02/1977 - Argentina 5-1 Hungría - Amistoso 1977

29/05/1977 - Argentina 3-1 Polonia - Amistoso 1977

05/06/1977 - Argentina 1-3 Alemania - Amistoso 1977

12/06/1977 - Argentina 1-1 Inglaterra - Amistoso 1977

18/06/1977 - Argentina 1-1 Escocia - Amistoso 1977

26/06/1977 - Argentina 0-0 Francia - Amistoso 1977

03/07/1977 - Argentina 1-0 Yugoslavia - Amistoso 1977

12/07/1977 - Argentina 2-0 Alemania Oriental - Amistoso 1977

24/08/1977 - Argentina 2-1 Paraguay - Amistoso 1977

19/03/1978 - Argentina 2-1 Perú - Amistoso 1978

29/03/1978 - Argentina 3-1 Bulgaria - Amistoso 1978

05/04/1978 - Argentina 2-0 Rumania - Amistoso 1978

03/05/1978 - Argentina 3-0 Uruguay - Amistoso 1978

26/11/1992 - Argentina 2-0 Polonia - Amistoso 1992

16/11/1997 - Argentina 1-1 Colombia - Eliminatorias 1998

21/11/2012 - Argentina 2-1 Brasil - Amistoso 2012

05/10/2017 - Argentina 0-0 Perú - Eliminatorias 2018

29/05/2018 - Argentina 4-0 Haití - Amistoso 2018

08/10/2020 - Argentina 1-0 Ecuador - Eliminatorias 2022

12/11/2020 - Argentina 1-1 Paraguay - Eliminatorias 2022

25/03/2022 - Argentina 3-0 Venezuela - Eliminatorias 2022

16/11/2023 - Argentina 0-2 Uruguay - Eliminatorias 2026

19/11/2024 - Argentina 1-0 Perú - Eliminatorias 2026

El fuerte comunicado de la AFA tras la suspensión de la Finalissima

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron un comunicado oficial explicando su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España y aseguraron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral.

Según detallaron ambas entidades, el acuerdo original con la UEFA establecía que el partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se jugaría en Qatar, un país que ya había demostrado capacidad para organizar eventos deportivos de gran magnitud.

Sin embargo, una vez descartada esa sede, comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa que conformara a todas las partes involucradas. En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de disputar el partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de un terreno neutral.

El comunicado también explicó que recién el sábado 14 de marzo llegó a la AFA una propuesta para disputar el partido en Italia el 27 de marzo. Según remarcaron, Argentina aceptó jugar en esa sede neutral sin objeciones, aunque sugirió trasladar el encuentro al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo.

chiqui tapia (1) La investigación judicial analiza el circuito financiero que administró fondos de la AFA por más de USD 13 millones en menos de un año.

No obstante, la UEFA informó que no era posible modificar la fecha y mantener el encuentro cuatro días después de lo previsto, por lo que finalmente se decidió cancelar la Finalissima.

“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, señalaron en el comunicado.

Por último, ambas entidades agradecieron a Qatar por su predisposición para albergar el evento y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa.

Comunicado completo de la AFA

La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.

La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.

Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido.