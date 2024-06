Mayra Genghini, en busca de los Juegos Olímpicos con la selección de seven

Embed ¡El try de Mayra Genghini ante Sudáfrica vivido en primera persona, desde el Cívitas Metropolitano!



Aquella batalla ante el equipo nipón fue derrota por 26 a 12, lo que dejó a las Yaguaretés sin la posibilidad de ascender a la serie mundial. “Pensamos que iba a ser muy abultada la diferencia. Y la verdad que al contrario, el partido fue de palo a palo, en el segundo tiempo íbamos 12 a 12 y de no ser por una amarilla que nos sacan a nosotras, quedamos con seis jugadoras en vez de siete y la verdad que en Seven es casi imposible defender con seis jugadoras”, explicó la cipoleña.

Si bien quedó trunca la posibilidad de integrar el circuito mundial, el seleccionado nacional cumplió el objetivo jugar las finales de Madrid y los sueños no terminan allí. Llegar a París 2024 es el próximo y aún hay chances. “Nuestro objetivo a principio de año era llegar a clasificar a Madrid, es un gran sueño jugar circuito mundial, pero es altísimo nivel, son los mejores 12 países del mundo. En Mónaco jugamos el repechaje olímpico, que solamente da una plaza para los Juegos Olímpicos”, sostuvo.

El viernes, Mayra emprendió viaje a Buenos Aires para afrontar la concentración antes de viajar al principado europeo donde se llevará adelante el preolímpico a partir del 21 de junio hasta el 23. “Hay muchos equipos con los que ya jugamos en el Challenger y dentro de ellos está China. Jugamos las finales en Uruguay y la verdad que nos ganaron por abultada diferencia, están en otro nivel. Ya clasificaron al circuito mundial y en las finales que jugamos en Madrid, le ganaron a todos los equipos contra los que se cruzaron”, analizó.

Mayra Genghini y los últimos años de su carrera

La cipoleña de 31 años afrontará el preolímpico y sabe se acercan sus últimas participaciones en cancha luego de muchos años vistiendo la celeste y blanca, además de la verde y blanca de Marabunta. “La verdad que ahora en Mónaco, y si Dios quiere los Juegos Olímpicos, van a ser mis últimos torneos. Ya como que abandonaría del todo el deporte”, adelantó.

La atleta además de dedicarle la gran parte de sus días a los entrenamientos, es contadora y divide sus jornadas entre el trabajo y el rugby, del cual ya estaba despidiéndose. “Jugué en selección desde 2014, fue mi primer año de rugby hasta 2019. Ese año me recibí de contadora y dejé la selección, el año pasado ya estaba dejando rugby definitivamente, era mi último año deportivo”, repasó

Cuando ya estaba más afuera de la cancha en el rol de entrenadora, en Tucumán su ex entrenador del conjunto nacional la hizo volver al Seven. “En el nacional de clubes en Tucumán el año pasado, me vio mi ex entrenador de la selección y me dijo “che Mayra, estás jugando bien”. Me dio a entender eso y yo justo estaba de entrenadora, medio que él necesitaba un feedback mío con las jugadoras que estaban en selección”, contó.

Aplazó un año más su alejamiento para sumarse en octubre de lleno a las Yaguaretés en las giras internacionales y además demoró su maternidad. “Quería ser mamá, ese era como mi objetivo para el año pasado. La verdad que lo aplacé un añito más por la selección. Ahora quiero volver a intentarlo", explicó.

Pasaron muchos años de Mayra en el deporte de alto rendimiento para poder estar a la altura y ser una de las figuras, tanto en su club como en el seleccionado. El rugby no fue su única disciplina “Jugué al handball desde chiquita, volví a jugar con mis amigas. En mi primera concentración de octubre, terminé mi provincial de handball de mayores de acá de Río Negro en Cipo el domingo y el lunes tomé el colectivo para irme a la concentración. Así que tenía miedo de estar matada por el provincial, que habían sido tres días intensos”, recordó sobre su vuelta a las Yaguaretés.

Después de tantos partidos y esfuerzo, su familia es el proyecto principal más allá de su chance de ser olímpica si en Mónaco se dan los resultados. “Mi idea es formar mi familia, ya tengo 31 años, se me va pasando el tren y ya le dediqué muchísimo tiempo de mi vida al deporte, igualmente voy a seguir desde otro lado, es más, el año pasado ya estaba pasando para el lado de entrenadora, el año pasado fui referente a reclusión de niños”, concluyó.