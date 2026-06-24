"Messi es de otro planeta": el rotundo análisis de Ibai Llanos y su teoría sobre el Balón de Oro

Argentina sumó su segundo triunfo seguido en el Mundial 2026 y el responsable absoluto volvió a ser Lionel Messi . Después de su hat-trick en el debut ante Argelia , el capitán nacional marcó un doblete y le dio el triunfo 2-0 ante Austria , para asegurar el primer lugar del Grupo J.

Además, el crack rosarino se metió en la historia al convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo . Esta situación generó una ola de elogios de periodistas y personalidades de todo el planeta. Y uno que se sumó a esta tendencia fue el streamer español Ibai Llanos.

El creador de contenidos es reconocido hincha del Real Madrid . Sin embargo, esto no lo privó de destacar la actuación del ex Barcelona . “ Lo de este loco no tiene ningún tipo de sentido . Cinco goles lleva en el Mundial, doblete ante Austria, hat-trick el otro día, máximo goleador de la historia de los Mundiales… da la sensación de que puede ganar otro Balón de Oro ”, señaló desde sus redes sociales.

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“Leo Messi es de otro planeta” pic.twitter.com/DQ2DLNE4RD — Info Ibai (@INF0IBAI) June 22, 2026

Si bien en su video remarcó que “te puede gustar más o menos un jugador u otro, es debatible, cada uno tiene sus gustos”, Ibai se rindió ante la actuación del 10. “Los cinco goles de Argentina en este Mundial los ha marcado Leo Messi y lleva 18 goles en mundiales, superando a Klose por dos, y los que quedan. Y eso que ha fallado un penal. Está loco”, cerró.

Ibai y Messi se mostraron juntos en varias oportunidades. De hecho, el crack argentino lo invitó a su casa cuando en 2021 organizó una cena íntima de despedida del Barcelona, antes de su llegada al PSG de Francia. Poco tiempo después, el streamer lo entrevistó desde París para la plataforma Twitch.

“Messi antológico”: la prensa internacional, rendida ante el capitán argentino

Los principales medios del mundo se hicieron eco de un nuevo gran partido de Messi en el Mundial 2026. “Simplemente no puede evitarlo", se resignó el Krone Zeitung de Austria. "Shakira tira un beso y Messi rompe récord", fue la extraña combinación que utilizó el Bild de Alemania. Otros, como el diario Marca español, apelaron a adjetivos grandilocuentes ("¡Antológico!"), mientras que El País también de España resaltó que “el viejo Messi conmueve al mundo con un doblete”.

messi2 La reacción de los medios del mundo, ante otro gran partido de Messi.

O Globo de Brasil señaló que la Selección ya se aseguró un lugar en la siguiente fase y habla de Messi como "el mayor goleador en Mundiales". El británico The Sun agrega lo del penal errado: "Lionel Messi anota dos goles y se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos tras fallar un penal".

“No hay mucho para decir”: los elogios de los compañeros de Messi en la Selección

Después de su doblete en el segundo partido del Mundial 2026, los compañeros de Messi en la Selección nacional no se ahorraron calificativos para elogiar al capitán argentino. “No hay mucho para decir. Lo vemos todos: 20 años siendo el mejor del mundo, el mejor de la historia. Y sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y la magia”, expresó Julián Álvarez.

“Nos sigue sorprendiendo en cada entrenamiento, en cada partido. Es un placer. Trataremos de disfrutarlo día a día, no sólo dentro, sino también afuera. Es espectacular como persona”, se sumó Leandro Paredes, mientras que Lisandro Martínez añadió: “No hay que compararlo, está solo en la cima. Sólo queda disfrutar. No me salen palabras. Siento una emoción enorme de tenerlo día a día acá y de que sea argentino, hay que valorarlo".

Medina Messi Portada Sus compañeros lo llenaron de elogios tras llegar a cinco goles en el Mundial en solo dos partidos.

“Contento por la actuación de Leo, especialmente porque volvió a convertir. Hoy cuando el equipo no tenía la pelota, trabajó y recuperó un par de pelotas. Está comprometido y es por algo. Ya no sé qué decir porque no sé si alcanza con lo que digo”, resumió Lionel Scaloni en conferencia de prensa.