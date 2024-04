Miedo en La Scaloneta: cuál es el jugador titular que arrastra una lesión que podría dejarlo fuera de la Copa América

Lionel Scaloni los sigue de cerca para saber con qué jugadores puede contar para dicho certamen que comenzará el 20 de junio y terminará el 14 de julio. En las últimas horas, las alarmas rojas se encendieron en el plantel al recibir la noticia que un futbolista transita por una lesión, a pesar de que no es recurrente que este tipo de molestias le afecten.

Las preocupaciones llegaron a través del mediocampista clave en la obtención de la Copa de la Copa del Mundo Enzo Fernández , quien las últimas horas sufrió una lesión. Es que el futbolista una molestia en el abductor que le provoca dolor ser parte del plantel del Chelsea que entrena Mauricio Pochettino . Este lunes, cuando el quipo de Mauricio enfrente al Everton, el mediocampista surgido en River descansará para luego enfrentar al Manchester City por la FA CUP en óptimas condiciones. Sin embargo, la lesión es solo una molestia en el abductor y no se trata de un desgarro que lo pueda marginar de la cancha durante mucho tiempo.

La sinceridad de Enzo sobre su actualidad deportiva en el equipo inglés

"Estoy intentando llegar ahí, a la versión de mí que se vio en el Mundial. Quiero sentirme como aquel Enzo, que jugaba en el Mundial. Todavía no me siento al cien por cien”, comentó el mediocampista en una entrevista con la cuenta oficial del club, y agregó: "No será fácil porque el Mundial ya pasó y todavía estoy creciendo como jugador y desarrollando mis habilidades, pero estoy buscando a ese Enzo. Quiero volver a sentirme completamente yo mismo".

Sumado a esto, agregó: "Tal vez personalmente no siento que haya demostrado mi potencial, pero más allá de eso, me encanta estar en un club tan grande como Chelsea".

Otras frases

Sobre la liga de Inglaterra: "La Premier League es la mejor liga del mundo. Es muy dinámica con tantos jugadores de calidad. Siempre vi la Premier League por televisión. La intensidad, el ambiente, son diferentes. Ahora que lo estoy experimentando, es increíble. Los primeros seis meses fueron difíciles para mí. Me costó adaptarme pero ahora me siento mucho más preparado que al principio. Lo estoy disfrutando mucho".

Los objetivos con Chelsea: "Todavía podemos ganar un trofeo esta temporada. Estamos en la semifinal de la FA Cup contra Manchester City y creemos en este grupo y en el cuerpo técnico y en todo lo que aportan en cada entrenamiento y en cada partido".