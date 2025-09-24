Miguel Ángel Russo se someterá a nuevos estudios y quedaría internado otra vez

Nuevamente la salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en el mundo Boca . El experimentado director técnico se ausentó nuevamente en el entrenamiento del plantel y no estuvo para la práctica de fútbol del equipo de cara al duelo contra Defensa y Justicia de este sábado en Florencio Varela.

El motivo de su ausencia tiene que ver con una serie de estudios médicos que tenía programados para hoy miércoles en un centro clínico de Buenos Aires, según se pudo saber al respecto.

Tras conocer los primeros resultados y a la espera de seguir con los controles, el equipo médico del sanatorio decidió que permanezca en observación durante las próximas horas. Más cerca de la noche se determinará si podrá regresar a su hogar o si quedará nuevamente internado.

image

De esta manera, la práctica del equipo de La Ribera quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, dos de los principales colaboradores de Russo.

Las internaciones de Russo y el plan a futuro de Boca

En la mañana del lunes pasado, el director técnico de 69 años había sido hospitalizado en la clínica Fleni para someterse a chequeos previamente acordados. Sin embargo, los médicos decidieron aplicarle suero al detectar signos de debilidad, lo que generó preocupación en Boca. Pese a la alarma inicial, Miguel Ángel Russo recibió el alta ese mismo día y pudo regresar a su domicilio.

Cabe recordar que, a principios del mes septiembre, el entrenador Xeneize había pasado una semana internado en el mismo centro de salud debido a una infección urinaria que se le complicó por sus antecedentes médicos. En aquella ocasión, el DT se perdió entrenamientos y recién pudo reincorporarse días después, justo antes del compromiso frente a Rosario Central.

image

El propio técnico, en una conferencia posterior a ese partido, se mostró molesto por las versiones que circularon sobre su estado. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó en aquel momento. Ahora, con la tranquilidad de haber sido dado de alta rápidamente, en Boca confían en que Russo pueda continuar al mando sin contratiempos de cara a los próximos compromisos.

De todos modos, y raíz de las constantes internaciones por los distintos chequeos que Russo debe realizarse, en Boca ya empiezan a planificar cómo continuar en caso de que el entrenador deba dar un paso al costado. Según comentan desde el club de la Ribera, la idea es que Claudio Úbeda, actual ayudante de campo, se haga cargo del primer equipo del Xeneize.

Es la idea más aceptada en Boca. Úbeda ya dirigió varias prácticas y cuenta con toda la confianza de Russo, por lo tanto, también de la comisión directiva que encabeza Juan Román Riquelme. Otro detalle que tranquiliza al Xeneize es que el equipo ha podido sacar buenos resultados en los últimos compromisos y se lo adjudican al trabajo que día a día lleva adelante el cuerpo técnico encabezado por el exentrenador de Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, entre otros.