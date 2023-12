Mónica del Río, presidenta de Cipolletti: "en ningún momento fue una posibilidad no jugar el Federal A"

"Nos fue bien en el 2023, no podemos bajarnos después de tanto esfuerzo", dijo la presidenta y además confesó: "Sería imposible, nos matarían los hinchas".

En ese contexto, la dirigente deportiva comentó que "todavía no está definido el torneo ni la forma. Hablando con AFA me decían que no está resuelto porque no se sabe qué clubes van a ser parte. Varios están planteando que no podrán serán parte en estas condiciones. Seguramente con el correr de los días sabremos cómo va a ser el torneo".

La elección del entrenador sería esta semana o la otra

Los dirigentes de Cipolletti definirán el nuevo DT en estos días entre tres opciones. Ninguno de ellos es de la zona y vendrá desde otro punto del país. "Después de haber tenido a Bonjour, si tenemos a alguien de la zona la gente no apoya esa decisión, salvo que sea alguien puntual y destacado. Después de la última temporada preferimos buscar un técnico de afuera que tenga la experiencia del Federal, que conozca el torneo, los jugadores", relató del Río.

La intención de quienes hoy manejan la institución está clara y la búsqueda del técnico va por ese lado: "Queremos sostener a los juveniles, mantener el equipo que ya tenemos y sumar algunos refuerzos. Con los últimos tres que conversamos lo aceptan de esa manera. Así que nos resta terminar de hablar la cuestión económica, que es la que va a definir".

En cuanto a los tiempos, todavía no se sabe cuándo arranca el Federal A, pero la elección del entrenador es primordial. "La decisión tiene que estar en los primeros días de enero a más tardar. Más allá del plantel que tenemos y de los juveniles, sabemos que los técnicos normalmente tienen visto refuerzos, jugadores que son de su agrado y con los que les gusta contar. Eso sería lo que nos apura", indicó la titular del Capataz

Extraoficialmente trascendieron rumores sobre nombres como los de Gustavo Noto y Jorge Izquierdo.

Bruno Gorer está haciendo un gran trabajo en la Liga Confluencia, donde Cipo jugó las dos finales del año y cayó por penales. En cuanto a la posibilidad de que el DT sea considerado para el Federal, donde fue interino en 2022, la presidenta aclaró: "Bruno conoce la categoría, los jugadores, porque está todo el tiempo con el fútbol. Pero hoy él está fortaleciendo a los juveniles y es un laburo que no quiere dejar, tampoco se lo propusimos. Podría haber sido él tranquilamente, pero es una figura fundamental en donde está, ayudándonos a crecer en la primera local".

monica del rio selfie.png

El plantel para 2023

Todavía no se oficializó la continuidad de ningún jugador, más allá de los que tienen contrato. "No se avanzó porque la idea es definir el plantel con el entrenador que cerremos. Con la mayoría de los jugadores estamos hablando esta semana porque el vínculo se les vence el 31 de diciembre", subrayó.

De los titulares que terminaron jugando este año ya se fueron Favio Cabral, Jonatan Palacio y Alejo Tabares. "El caso de Favio Cabral, como dicen los técnicos, un jugador que hizo más de 10 goles en el Federal saltará una categoría o dos más. En el caso de Palacio, sabíamos que él volvía a Rosario y que tenía posibilidades de no continuar porque había sido figura en la última parte del torneo. Aparte estaba a préstamo, así que era alta la probabilidad de que no volviera. Con Tabares contábamos, pero le salió una oferta para crecer y nosotros lo apoyamos", expresó Mónica.

La búsqueda del predio para entrenar

Durante 2023, Cipo entrenó en distintos predios y eso resultó una incomodidad para cuerpo técnico y jugadores. "Todos los técnicos con los que hablamos nos dicen que la cancha es un jugador más. El lugar de entrenamiento es decisivo. Ninguno quiere que estemos un día en un lugar y otro día en otro lugar. Se nos hace muy difícil porque en la mayoría de las canchas no nos dejan entrenar con botines, que es lo que piden los técnicos", declaró la presidenta.

"Tenemos que buscar un lugar que quede fijo y nos acepten entrenar con botines. Sabemos que hay que tener cuidado con el mantenimiento de las canchas", explicó y añadió: "Estamos en conversaciones con dueños de distintos predios. Hasta ahora están todos firmes en su postura de no entrenar con botines"

"Las formativas, tercera y primera entrenan en las dos canchas del predio 15 de Octubre. No lo podemos poner en condiciones porque se pisa permanentemente desde las 2 de la tarde hasta la noche", finalizó al respecto.