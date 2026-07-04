Mundial 2026 en VIVO | Canadá y Marruecos abren la fase de 8vos de final

Este sábado continúa la acción en el Mundial 2026 con el inicio de la fase de 8vos de final. En el Houston Stadium, con aforo para poco más de 72 mil espectadores, Canadá se enfrentará con Marruecos por un lugar en 4tos de final desde las 14 (hora argentina), con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

Los anfitriones, vienen de eliminar a Sudáfrica en 16vos de final por 1 a 0 con gol de Stephen Eustaquio. Antes, había clasificado como segundo del Grupo B por detrás de Suiza.

Por su parte, Marruecos, dejó atrás a Países Bajos luego de un partido duro, que terminó 1 a 1, y que necesitó llegar a los penales para definir a un ganador. Previo a ello, fue segundo en el Grupo C, detrás de Brasil apenas por diferencia de gol. Como sigue la jornada de este sábado: 18:00 - Paraguay vs Francia - Lincoln Financial Field, Philadelphia. --