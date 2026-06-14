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La Mañana Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: Ecuador empata con Costa de Marfil en un partido entretenido

En la cuarta jornada de la Copa del Mundo, continúan los encuentros válidos por la primera fecha.

Mundial 2026, EN VIVO: Ecuador empata con Costa de Marfil en un partido entretenido

y El domingo es el día con mayor actividad de la primera semana del Mundial 2026. En la madrugada, Australia le ganó 2 a 0 a Turquía; y al mediodía Alemania goleó 7-1 a Curazao. Durante la tarde, Países Bajos empató 2-2 con Japón y ahora será el turno de Costa de Marfil-Ecuador. A las 23, juegan Suecia-Túnez.

La primera potencia en debutar fue Brasil, que el sábado igualó 1 a 1 con Marruecos en un duro partido.

Por su parte, Argentina debutará el martes a las 22 frente a Argelia.

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Ecuador y Costa de Marfil, palo a palo en su debut

La primera de las ocasiones del partido fue de Ecuador: Yeboah enganchó y sacó un lindo remate cruzado que se fue afuera. Al rato, también hizo temblar el travesaño. Los africanos respondieron con Touré, que en su afán de sacar un centro le salió un disparo que Galíndez manoteó.

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Japón se lo empató sobre la hora a Países Bajos

A falta de dos minutos para el final del pleito, todo parecía indicar que los europeos sumaban de a tres en un partido chivo. Sin embargo, Japón supo capitalizar un envío aéreo y alcanzó el objetivo: Daichi Kamada se elevó sobre los aires y selló el 2-2.

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Países Bajos, otra vez arriba con un golazo

Cuando los japoneses atravesaban su mejor momento en el compromiso, la Naranja Mecánica sorprendió con un gol de otro partido: Crysencio Summerville decidió sacar un latigazo desde lejos y celebrar el segundo de los europeos.

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Japón empató con un lindo gol de media distancia

Japón demostró que cuando acelera genera peligro y, en una de sus pocas aproximaciones, lo empató: Take Kubo inició la acción, le cedió el balón a Keito Nakamura y el extremo remató de media distancia. Pese a que hubo dudas con la posición de Daizen Maeda, situado entre el arquero y la pelota, estaba habilitado y el tanto valió. 1-1.

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Países Bajos se puso en ventaja con un cabezazo letal

El elenco comandado por Ronald Koeman mantuvo la misma tesitura que en la primera mitad y golpeó temprano en el complemento: tras un extraordinario centro de Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk giró el cuello y cabeceó junto al poste para estampar el 1-0.

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Los nipones se salvaron y respondieron sobre el cierre

Si bien Malen tuvo otra chance concreta de la mano de un cabezazo, los asiáticos, de flojo primer tiempo, pudieron haber igualado: Nakamura encontró un rebote en el borde del área, se acomodó y remató, pero la pelota pasó bien cerquita del palo.

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Países Bajos tuvo la primera clara ante Japón

En un duelo que durante los primeros minutos asomó como parejo, la más clara fue para el elenco neerlandés: Donyell Malen recibió dentro del área y le pegó con una gran media vuelta, pero el arquero Zion Suzuki voló para evitar el primer tanto. Al rato, los nipones se aproximaron con Shogo Taniguchi.

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Alemania aplastó a Curazao

Pese a un comienzo algo dubitativo, con el empate transitorio de Livano Comenencia en el primer tiempo, después el conjunto teutón fue una tromba.

Nmecha abrió la cuenta en el comienzo, Kai Havertz marcó un doblete y también anotaron Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

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Scaloni tuvo que cambiar el entrenamiento por las tormentas

Las condiciones climáticas extremas volvieron a alterar por completo la rutina de la Selección Argentina en Kansas City, en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Ante las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS), el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se vio obligado a modificar sobre la marcha la logística y adelantar el entrenamiento a las 11:00 de la mañana, cancelando la práctica vespertina originalmente pautada para las 18:00.

La delegación albiceleste vivió horas de alta preocupación cuando, entrada la noche, se desató un severo temporal que incluyó alarmas de evacuación y alertas permanentes en teléfonos móviles y televisión.

"Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora", detallaban los mensajes oficiales que interrumpieron la normalidad de la jornada, justo cuando los futbolistas —que habían recibido la tarde libre— se disponían a cenar con sus familiares.

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En la madrugada, Australia dio un gran golpe

Australia dio la nota al vencer 2-0 a Turquía con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Los "Socceroos" quedaron como escoltas de Estados Unidos en el grupo D y se perfilan como una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

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