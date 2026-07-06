Mundial 2026 EN VIVO | Bélgica le gana a Estados Unidos en otro partidazo

Este lunes desde las 21:00, el Seattle Stadium será el escenario de uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026: Estados Unidos y Bélgica se miden en un cruce que tiene todo para ser el partido de la jornada. El seleccionado de Mauricio Pochettino llega como líder de su grupo y con el viento a favor después de eliminar a Bosnia por 2-0 en los 16avos.

Los europeos, en cambio, llegaron por la ventana: iban perdiendo 2-0 ante Senegal, lo empataron a falta de cinco minutos y cerraron el triunfo con un penal de Youri Tielemans en la última jugada del alargue. El ganador de esta noche se medirá ante el vencedor de España-Portugal.

El partido tendrá la inclusión del goleador Folarin Balogun en la plantilla de Estados Unidos. El jugador había sido expulsado y podrá jugar luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA anuló de manera polémica la tarjeta roja que le habían mostrado. La decisión disparó sendos reclamos de la selección belga y de la UEFA, quienes cuestionaron el límite cruzado. -- Bélgica reaccionó rápido Una gran jugada de Trossard, otra vez por izquierda, terminó con el centro para el cabezazo de De Keteleare. Doblete y 2 a 1. De una falta que no fue, vino el empate El árbitro jordano cobró una infracción inexistente cerca del área y su equipo lo empató tras el tiro libre. Tillman ejecutó, la pelota se desvió en la barrera y se metió en el arco. ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Malik Tillman, nuevamente de tiro libre, puso el 1-1 ante Bélgica. pic.twitter.com/jxaOp8npVd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 ¡Gol de Bélgica! A los 9', Trossard la empezó por izquierda, Nicolás Raskin agarró una pelota suelta y su pase al medio fue empujado a la red por De Ketelaere. ¡GOL DE BÉLGICA! Charles De Ketelaere anotó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/ceR5Cft7hz — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 La primera fue de Bélgica El remate de Castagne tenía destino de ángulo pero Freese evitó el primer gol del partido. ¡TREMENDA ATAJADA DE FREESE! Antes del minuto de juego, Castagne remató de media distancia y el arquero estadounidense voló para evitar la apertura del marcador. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DyM2LYGKCH — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 El minuto a minuto de Estados Unidos - Bélgica