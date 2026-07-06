Mundial 2026 EN VIVO | Bélgica le gana a Estados Unidos en otro partidazo

Este lunes desde las 21:00, el Seattle Stadium será el escenario de uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026: Estados Unidos y Bélgica se miden en un cruce que tiene todo para ser el partido de la jornada. El seleccionado de Mauricio Pochettino llega como líder de su grupo y con el viento a favor después de eliminar a Bosnia por 2-0 en los 16avos.
Bélgica reaccionó rápido
Una gran jugada de Trossard, otra vez por izquierda, terminó con el centro para el cabezazo de De Keteleare. Doblete y 2 a 1.
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