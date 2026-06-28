Mundial 2026 EN VIVO | Arrancan los 16avosde final con Sudáfrica - Canadá

Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Atlanta a las 19 por los 16avos de final del Mundial 2026, pero también se confirmó el resto del cuadro con los 15 encuentros que se disputarán.

Primero, este domingo 28 de junio, Sudáfrica será el primero en abrir la fase ante Canadá, uno de los anfitriones, en la ciudad de Los Ángeles. Este será el único encuentro de la jornada, el cuál se jugará a las 16:00, horario de Argentina.

Ya para el lunes 29, tres encuentros protagonizarán la jornada, con Brasil ante Japón en Houston a las 14:00; Alemania frente a Paraguay en Boston a las 17:30 y Países Bajos se medirá con Marruecos en la ciudad de Monterrey, en México, a las 22:00. -- Live Blog Post El minuto a minuto de Sudáfrica - Canadá Embed Embed