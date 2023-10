“Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició . ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!”, afirmó Domínguez en su cuenta de X (ex Twitter).

Embed ¡Orgullosos de que el Mundial de Fútbol 2030 comience en Argentina!



Junto a Paraguay y Uruguay seremos sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario



Este logro es el resultado de un trabajo en equipo que comenzó con el exitoso Mundial Sub-20 que organizamos… pic.twitter.com/RTeseVXJWt — Sergio Massa (@SergioMassa) October 4, 2023

La Asociación del Fútbol Argentino, citó la publicación del presidente del ente regulador sudamericana y agregó: "#2030 Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!".

Mundial 2030: América, Europa y África

Luego de los anunciados encuentros inaugurales, la Copa del Mundo se trasladará a España, Portugal y Marruecos. Es decir, el Mundial continuará en Europa y África: esa es la noticia más relevante.

La candidatura que encabezaba Domínguez por Conmebol no llegó a buen puerto porque apenas logró que el certamen comience en Sudamérica con un formato de "Mundial ambulante" que asoma como consuelo y no como premio a esa postulación.

Embed Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030, pero el resto del certamen se realizará en la sede que compondrán España, Portugal y Marruecos en un hecho sin precedentes. Cabe destacar que FIFA tiene pautado llevar a cabo el proceso de aprobación de las candidaturas el próximo año. Este movimiento inesperado deja abierto los interrogantes sobre cómo continuará el tema.

La palabra del presidente de la Conmebol

Alejandro Domínguez dio una conferencia de prensa minutos después de su anuncio en redes sociales y expresó: "en realidad, originariamente se hablaba solamente de dos países: Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó a Paraguay. Más tarde se unió Chile, más allá de que no está en esta oportunidad. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué se hace". Además, Domínguez destacó la importancia del apoyo de los gobiernos nacionales de cada país involucrado.

En esta línea, Domínguez sentenció: "Hoy los Mundiales, al ser tan grandes, exigen muchísima inversión. En ese sentido, hubiésemos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, lo logramos, se va a comenzar el Mundial del 2030. Vamos a encargarnos para que sean inolvidables. No hay ningún estadio igual que el Centenario (Uruguay) para el fútbol en el mundo, es el estadio más icónico y que está vigente. Se va a volver a jugar en Argentina que no tiene un Mundial desde el 78. Y por primera vez en la historia en el Paraguay. Esto es lo que se acordó".

“Más detalles va a dar la propia FIFA, pero es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Lógicamente la organización dará más detalles. Saben lo que peleamos por ser sede, y lo logramos. Los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde”, dijo Domínguez.