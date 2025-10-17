"Nano" Inda, símbolo y goleador de Deportivo Rincón, que sueña con el ascenso

El León viene de golear en casa y viaja a Rafaela para enfrentar a 9 de Julio. Fernando contó cómo vivió la llave ante Las Parejas y adelantó lo que se viene.

Deportivo Rincón sigue de pie en el Federal A y el domingo comenzará el segundo cruce por el segundo ascenso contra 9 de Julio de Rafaela . La semana pasada, El León rugió en el norte neuquino y aplastó a Sportivo Las Parejas, luego de un resultado negativo en la ida de la llave. Con un primer tiempo excelente, al Depo le sobraron 45 minutos en otro momento histórico para su corto tiempo de vida.

“Era un desafío importante, primero porque era muy temprano también para estar quedando afuera y por el campeonato que veníamos haciendo. El resultado allá fue un golpe duro, no lo esperábamos”, dijo Fernando "Nano" Inda a LMNeuquén.

Caer de visitante es duro y es algo que aún debe mejorar el equipo de Pablo Castro. Si bien tenían la ventaja deportiva, había que meter dos goles para que esa regla les sirviera. En el primer tiempo el objetivo se cumplió y sorprendió a los mismos jugadores. “Se trabajó en la semana y sabíamos que acá somos fuertes, pero también un poco nos quedamos sorprendidos por el resultado muy amplio y la diferencia que hubo en el juego”, afirmó.

De hecho, para propios y extraños el once inicial llamó la atención, ya que contó con jugadores que suelen saltar al campo en el complemento. Allí, con la "11" en la espalda apareció el histórico Inda, de los más queridos por el hincha y un jugador que siempre tiene un gol para momentos importantes. “Me tocó jugar y poder hacer un gol, poder abrir el partido temprano. Para mí fue obviamente muy lindo y también importante porque era hacer el primer gol y ya después seguir atacando”, sostuvo.

FERNANDO INDA DEPORTIVO RINCÓN (3)

El de los goles importantes

Nano es el mismo que empató el marcador de cabeza en Córdoba, en la final ante Colón de San Justo por el ascenso al Federal A, en febrero. El domingo pasado, también de cabeza, marcó el tempranero 1 a 0 que llenó de ilusión al Depo. “Se dio todo redondito y pudimos más que nada darle una alegría a la gente que siempre nos aguanta. Tenía ganas de correr para todos lados, salí corriendo para las montañas pero sabía que era el 1 a 0 y había que sacar rápido del medio para buscar el segundo”, contó entre risas.

Después de aquel ascenso, Inda se quedó, buscó y peleó por su lugar en el plantel con cada uno de los técnicos que pasaron. En el proceso el jugador de 40 años, siempre aportó. “Muchas cosas se me pasaron por la cabeza, más que nada todo el esfuerzo que uno viene haciendo para poder estar, para poder jugar. La verdad que contento disfrutando porque poder ayudar al equipo en un momento complicado, me dio mucha satisfacción así que muy contento por eso”, afirmó.

La categoría nunca fue un impedimento e Inda está más vigente que nunca. “Uno trabaja el día a día, gracias a Dios me siento bien, pleno físicamente, que es lo que me había costado un poco tiempo atrás. Hoy la verdad que siento que puedo seguir aportando y ayudando al equipo. Mientras sienta eso y que no estoy ocupando un espacio "al pedo", vamos a seguir”, confirmó.

Junto con Héctor Rueda son los referentes, no solo del equipo, sino también de la ciudad, los emblemas de Rincón de los Sauces. “Sí, seguimos haciendo historia, obviamente nosotros dentro de la cancha, y la gente que está desde siempre también de afuera. Los dirigentes que también han sido muy importantes, hay otras personas que siempre estuvieron y también las siguen escribiendo”, mencionó.

FERNANDO INDA DEPORTIVO RINCÓN (2)

Hety también fue parte de la goleada marcando el tercero para sentenciar la llave. “Gracias a Dios, ese día nos tocó convertir a los dos y más que nada ayudar al club, al equipo, que eso es lo que más nos gusta. Estamos para aportar de donde nos toque y si nos toca ayudar en un momento complicado, bienvenido sea “, expresó.“Seguimos haciendo historia, pero hay que continuar porque el torneo todavía sigue. Ahora tenemos otra etapa, podemos seguir avanzando y hay que seguir”, agregó.

El plantel viaja a Santa Fe

“Estamos bien, vamos pensando fase a fase, ahora partido a partido, tenemos que ir a Rafaela a hacer el mejor partido posible. Vamos a tratar de salir lo antes posible para llegar y descansar un poco”, sostuvo Nano.

El domingo a las 11, en el primer turno del día, el Depo se enfrentará a 9 de Julio en Rafaela, en la ida del segundo cruce. “Obviamente un rival difícil, si está en esta instancia porque también se lo ha ganado, tendremos que ir a hacer nuestro trabajo y poder traer un buen resultado que es lo que nos puede dejar bien parados”, adelantó.

Los neuquinos en esta llave vuelven a tener la ventaja deportiva y definirán en casa el primer domingo de noviembre. “Eso es importante y es lo que queremos aprovechar también, por eso había un poco de sabor amargo por haber perdido el partido con Las Parejas de visitantes. Por suerte lo pudimos aprovechar de local, eso es lindo también poder definir en casa con nuestra gente. Sabemos que acá somos fuertes, así que tenemos mucha confianza”, analizó.

En lo que va del mes, el equipo de la provincia recorrió una infinidad de kilómetros, visitando San Francisco en Córdoba, y por segunda vez Santa Fe. “Muchos kilómetros, pero es el esfuerzo que hay que hacer y lo lindo que también tiene el fútbol argentino, que tenés que recorrer las provincias, conocer lugares. Son viajes largos, pero a la vez son lindos, porque llevamos a Rincón y al Depo por todos lados”, concluyó.